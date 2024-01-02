الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

القائمة النهائية منتخب السعودية للمشاركة في كأس أسيا 2024

منتخب السعودية
منتخب السعودية

أعلن الإيطالي روبيرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية، قائمة "الأخضر" النهائية المشاركة في بطولة كأس الأمم الآسيوية "قطر 2024".

وتنطلق منافسات كأس أمم آسيا، خلال الفترة من 12 يناير الجاري وتستمر فعالياتها حتى يوم 10 فبراير المقبل.

 

قائمة منتخب السعودية لأمم أسيا "قطر 2024"

حراسة المرمى: نواف العقيدي (النصر) - راغد نجار (النصر) - أحمد الكسار (الفيحاء).

خط الدفاع: حسن قادش (اتحاد جدة) - علي البليهي (الهلال) - عون السلولي (التعاون) - حسان التمباكتي (الهلال) - علي لاجامي (النصر) - سعود عبد الحميد (الهلال) - ناصر الدوسري (الهلال).

خط الوسط: عبد الله الخيبري (النصر) - مختار علي (الفتح) - عبد الإله المالكي (الهلال) - عيد المولد (الأخدود) - فواز الصقور (الشباب) - عباس الحسن (الفتح) - محمد كنو (الهلال) - سامي النجعي (النصر).

خط الهجوم: سالم الدوسري (الهلال) - فيصل الغامدي (الاتحاد) - عبد الرحمن غريب (النصر) - أيمن يحيى (النصر) - فهد المولد (الشباب) - عبد الله رديف (الشباب) - فيراس البريكان (الأهلي) - صالح الشهري (الهلال).

ويقع منتخب السعودية في المجموعة السادسة بجانب كل من تايلاند وقيرغيزستان وعمان.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب القطري، قد توج بالنسخة الأخيرة من بطولة كأس الأمم الإسيوية "الإمارات 2019" والتي أقيمت في الإمارات، وذلك على حساب المنتخب الياباني بنيتجة 3/1.

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