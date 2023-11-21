الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب السعودية يهزم الأردن بثنائية فى تصفيات كأس العالم وأمم آسيا

منتخب السعودية
منتخب السعودية

فاز منتخب السعودية على مضيفه الأردن بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من المجموعة السابعة بالتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.

 ويدين المنتخب السعودي بالفضل في هذا الفوز للاعبه صالح الشهري الذي سجل هدفي اللقاء في الدقيقتين 8 و30 من عمر اللقاء.

 ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى ست نقاط، ليستعيد صدارة المجموعة التي فقدها في وقت سابق من اليوم لمنتخب طاجيكستان، فيما توقف رصيد منتخب الأردن عند نقطة واحدة في المركز الثالث.

 وفاز منتخب طاجيكستان على مضيفه منتخب باكستان بستة أهداف مقابل هدف، وتصدر ترتيب المجموعة قبل أن يتراجع للمركز الثاني بعد فوز المنتخب السعودي.

 وتقدم منتخب طاجيكستان بهدفين سجلهما أمادوني كامولوف وروستام سويروف في الدقيقتين التاسعة و13 ثم رد منتخب باكستان بهدف للاعب راهيس نابي في الدقيقة 21.

 بعدها أضاف بارفيزون عمربييف واليشر دزهاليلوف الهدفين الثالث والرابع لطاجيكستان في الدقيقتين 26 و45.

 وفي الشوط الثاني، أضاف أمادوني كامولوف وشاهروم سامييف الهدفين الخامس والسادس لمنتخب طاجيكستان لتنتهي المباراة بفوز الفريق بستة أهداف مقابل هدف.

 ورفع منتخب طاجيكستان رصيده إلى أربع نقاط واحتل المركز الثاني بينما ظل منتخب باكستان بدون رصيد من النقاط في المركز الرابع الأخير.

منتخب السعودية الأردن السعودية كأس العالم 2026 كأس أمم آسيا 2027

مواد متعلقة

تصفيات كأس العالم وأمم آسيا.. منتخب فلسطين يخسر أمام أستراليا

تصفيات كأس العالم.. اليابان يكتسح سوريا بخماسية نظيفة

الأكثر قراءة

مصدر مصري: اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحماس فى مراحله الأخيرة

قناة عبرية تعلن شروط صفقة إسرائيل و"حماس" لإطلاق سراح المحتجزين

كواليس اكتشاف حقل غاز جديد فى البحر المتوسط (إنفوجراف)

مصرع إمام مسجد فى حادث سير بأسوان

"تايمز أوف إسرائيل": لا خطط للسماح للفلسطينيين بالعودة إلى شمال غزة

السبت.. الجنايات تستمع لمرافعة دفاع البلوجر “أم زياد” في الاتجار بالبشر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

ماجد حبته

ألمانيا.. الـ«20».. وإفريقيا

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

2.4 مليار شهريًا.. كيف تؤثر الحرب فى غزة على اقتصاد إسرائيل؟

نقل المحتجزين إلى مصر.. تفاصيل جديدة حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

قناة عبرية تعلن شروط صفقة إسرائيل و"حماس" لإطلاق سراح المحتجزين