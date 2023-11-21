منتخب السعودية يهزم الأردن بثنائية فى تصفيات كأس العالم وأمم آسيا

فاز منتخب السعودية على مضيفه الأردن بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من المجموعة السابعة بالتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.

ويدين المنتخب السعودي بالفضل في هذا الفوز للاعبه صالح الشهري الذي سجل هدفي اللقاء في الدقيقتين 8 و30 من عمر اللقاء.

ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى ست نقاط، ليستعيد صدارة المجموعة التي فقدها في وقت سابق من اليوم لمنتخب طاجيكستان، فيما توقف رصيد منتخب الأردن عند نقطة واحدة في المركز الثالث.

وفاز منتخب طاجيكستان على مضيفه منتخب باكستان بستة أهداف مقابل هدف، وتصدر ترتيب المجموعة قبل أن يتراجع للمركز الثاني بعد فوز المنتخب السعودي.

وتقدم منتخب طاجيكستان بهدفين سجلهما أمادوني كامولوف وروستام سويروف في الدقيقتين التاسعة و13 ثم رد منتخب باكستان بهدف للاعب راهيس نابي في الدقيقة 21.

بعدها أضاف بارفيزون عمربييف واليشر دزهاليلوف الهدفين الثالث والرابع لطاجيكستان في الدقيقتين 26 و45.

وفي الشوط الثاني، أضاف أمادوني كامولوف وشاهروم سامييف الهدفين الخامس والسادس لمنتخب طاجيكستان لتنتهي المباراة بفوز الفريق بستة أهداف مقابل هدف.

ورفع منتخب طاجيكستان رصيده إلى أربع نقاط واحتل المركز الثاني بينما ظل منتخب باكستان بدون رصيد من النقاط في المركز الرابع الأخير.