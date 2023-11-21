تصفيات كأس العالم.. اليابان يكتسح سوريا بخماسية نظيفة

عزز المنتخب الياباني لكرة القدم صدارته للمجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، عقب فوزه على مضيفه منتخب سوريا 5 -0 اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية، والتي شهدت فوز كوريا الشمالية على ميانمار 6 -1.

وسجل أهداف المنتخب الياباني تاكيفوسا كوبو في الدقيقة 32 وأياسي يويدا (هدفين) في الدقيقتين 37 و40، ويوكيناري سوجاوارا في الدقيقة 47 وماو هوسويا في الدقيقة 82.

ورفع المنتخب الياباني رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد المنتخب السوري عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية، حقق منتخب كوريا الشمالية انتصارا كبيرا أمام منتخب ميانمار وتغلب عليه 6 - 1.

وحصد منتخب كوريا الشمالية أول ثلاث نقاط له في المجموعة ليحتل المركز الثاني، بفارق الأهداف أمام المنتخب السوري.

وسجل جونج إيل-جوان ثلاثية (هاتريك) لمنتخب كوريا الشمالية في الدقائق 30 و54 و56.

وسجل الأهداف الأخرى لكوريا الشمالية، جو سونج شو وكوانج سونج هان وري هيونج جين في الدقائق 34 من ضربة جزاء و38 و70.

بينما سجل الهدف الوحيد لمنتخب ميانمار، وين تاينج تون في الدقيقة 77.