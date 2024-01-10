الأربعاء 10 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب السعودية يهزم هونج كونج وديًا استعدادا لكأس أمم آسيا

منتخب السعودية
منتخب السعودية

فاز المنتخب السعودي على هونج كونج بثنائية نظيفة في المباراة الودية، التي جرت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب نادي الوكرة القطري.

وسجل هدفي المباراة عبد الرحمن غريب من ركلة جزاء، وفواز الصقور في الدقيقتين 21 و86.

واختتم منتخب الأخضر بهذه المباراة بروفاته الودية استعدادا لكأس أمم آسيا قطر 2023، التي تنطلق بعد غد الجمعة.

من جانبه، منح الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي راحة للاعبين صباح الخميس، على أن يستأنف الفريق التدريبات مساء اليوم ذاته في مقر المعسكر بالعاصمة القطرية الدوحة.

كان المنتخب السعودي خاض خلال معسكره الأخير ثلاث مباريات ودية، حيث تغلب على لبنان بهدف، وعلى هونج كونج بهدفين، بينما تعادل بدون أهداف أمام فلسطين.

يذكر أن المنتخب السعودي يتنافس في المجموعة السادسة التي تضم أيضا منتخبات عمان، تايلاند وقيرغيزستان.

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