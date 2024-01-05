الجمعة 05 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مانشينى يستدعى 3 لاعبين لقائمة السعودية استعدادًا لأمم آسيا

مانشيني
مانشيني

قرر الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية، استدعاء 3 لاعبين لمعسكر "الأخضر" في قطر، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الآسيوية.

موعد انطلاق بطولة كأس أمم آسيا

من المقرر انطلاق فعاليات بطولة كأس أمم آسيا "قطر 2024"، بالعاصمة "الدوحة"، خلال الفترة من 12 يناير الجاري وحتى يوم 10 فبراير المقبل.

واستدعى مانشيني، الثلاثي محمد البريك، وطلال حاجي، وريان حامد، إلى معسكر الفريق، كإجراء احترازي تحسبًا لأي ظروف طارئة قد تحدث من إصابات أو إيقافات تضرب صفوف اللاعبين، خلال منافسات البطولة.

وتجدر الإشارة إلى أن روبرتو مانشيني، المدير الفني للأخضر السعودي، قرر ضم 26 لاعبًا لقائمة الفريق النهائية المشاركة في منافسات أمم آسيا "قطر 2024".

وأشارت الصحيفة إلى أن آخر موعد للتعديل والإضافة في التشكيلة النهائية للقائمة، سيكون قبل 6 ساعات من أول مباراة للمنتخب في البطولة، بشرط أن يكون الاسم المُستدعى ضمن القائمة الأولية التي ضمت 50 لاعبًا.

قائمة السعودية النهائية المشاركة في أمم آسيا

حراسة المرمى: نواف العقيدي (النصر) - راغد نجار (النصر) - أحمد الكسار (الفيحاء).

خط الدفاع: حسن قادش (اتحاد جدة) - علي البليهي (الهلال) - عون السلولي (التعاون) - حسان التمباكتي (الهلال) - علي لاجامي (النصر) - سعود عبدالحميد (الهلال) - ناصر الدوسري (الهلال).

خط الوسط: عبدالله الخيبري (النصر) - مختار علي (الفتح) - عبدالإله المالكي (الهلال) - عيد المولد (الأخدود) - فواز الصقور (الشباب) - عباس الحسن (الفتح) - محمد كنو (الهلال) - سامي النجعي (النصر).

خط الهجوم: سالم الدوسري (الهلال) - فيصل الغامدي (الاتحاد) - عبدالرحمن غريب (النصر) - أيمن يحيى (النصر) - فهد المولد (الشباب) - عبدالله رديف (الشباب) - فيراس البريكان (الأهلي) - صالح الشهري (الهلال).

ويقع منتخب السعودية في المجموعة السادسة بجانب كل من تايلاند وقيرغيزستان وعمان.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب القطري، قد توج بالنسخة الأخيرة من بطولة كأس الأمم الآسيوية "2019" والتي أقيمت في الإمارات، وذلك على حساب المنتخب الياباني بنتيجة 3 /1.

الإيطالي روبرتو مانشيني منتخب السعودية كأس الأمم الآسيوية مانشيني قائمة السعودية النهائية كأس آسيا قطر 2024

مواد متعلقة

القائمة النهائية منتخب السعودية للمشاركة في كأس أسيا 2024

منتخب السعودية يهزم الأردن بثنائية فى تصفيات كأس العالم وأمم آسيا

بسبب الإصابة.. سالم الدوسري يغادر معسكر منتخب السعودية

تعيين يايا توريه مدربًا مساعدًا لروبرتو مانشينى فى منتخب السعودية

الأكثر قراءة

عاجل.. 16 راكبًا بينهم أجانب.. تفاصيل إنقاذ لنش سياحى من الغرق فى الغردقة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

عاجل.. بسبب تكاليف الحرب.. نتنياهو يدرس إغلاق مكاتب حكومية

قصة مسلسل حالة خاصة.. مواعيد عرض الحلقة الـ 3 و4 وأبرز أبطاله

عاجل.. فرمان جديد من كولر للاعبى الأهلى قبل العودة للتدريبات

أشرف سنجر: حرب غزة لا بد أن تنتهى لمصلحة الولايات المتحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

جرجس شكرى

صاحب الرسالة.. لويس عوض.. محطات من رحلة مفكر شجاع

د. محمد عفيفي

السادات والسينما

وائل لطفي

دم درامى جديد

خالد حريب

ما بعد الموسوى والعارورى

ماجد حبته

وفدان من الكونجرس

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

د. سلوى جودة

الفنان أحمد عبدالكريم وفلسفة الطبيعة والمحاكاة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو وحكومته يتعمدون استبدال جريمة التهجير القسري بـ"الهجرة الطوعية"

الاحتلال الإسرائيلي يشق طرقا استعمارية على أراضي "مسافر يطا"

أبوردينة: استمرار العدوان على غزة والضفة لن يجلب الأمن والاستقرار