مانشينى يستدعى 3 لاعبين لقائمة السعودية استعدادًا لأمم آسيا

قرر الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية، استدعاء 3 لاعبين لمعسكر "الأخضر" في قطر، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الآسيوية.

موعد انطلاق بطولة كأس أمم آسيا

من المقرر انطلاق فعاليات بطولة كأس أمم آسيا "قطر 2024"، بالعاصمة "الدوحة"، خلال الفترة من 12 يناير الجاري وحتى يوم 10 فبراير المقبل.

واستدعى مانشيني، الثلاثي محمد البريك، وطلال حاجي، وريان حامد، إلى معسكر الفريق، كإجراء احترازي تحسبًا لأي ظروف طارئة قد تحدث من إصابات أو إيقافات تضرب صفوف اللاعبين، خلال منافسات البطولة.

وتجدر الإشارة إلى أن روبرتو مانشيني، المدير الفني للأخضر السعودي، قرر ضم 26 لاعبًا لقائمة الفريق النهائية المشاركة في منافسات أمم آسيا "قطر 2024".

وأشارت الصحيفة إلى أن آخر موعد للتعديل والإضافة في التشكيلة النهائية للقائمة، سيكون قبل 6 ساعات من أول مباراة للمنتخب في البطولة، بشرط أن يكون الاسم المُستدعى ضمن القائمة الأولية التي ضمت 50 لاعبًا.

قائمة السعودية النهائية المشاركة في أمم آسيا

حراسة المرمى: نواف العقيدي (النصر) - راغد نجار (النصر) - أحمد الكسار (الفيحاء).

خط الدفاع: حسن قادش (اتحاد جدة) - علي البليهي (الهلال) - عون السلولي (التعاون) - حسان التمباكتي (الهلال) - علي لاجامي (النصر) - سعود عبدالحميد (الهلال) - ناصر الدوسري (الهلال).

خط الوسط: عبدالله الخيبري (النصر) - مختار علي (الفتح) - عبدالإله المالكي (الهلال) - عيد المولد (الأخدود) - فواز الصقور (الشباب) - عباس الحسن (الفتح) - محمد كنو (الهلال) - سامي النجعي (النصر).

خط الهجوم: سالم الدوسري (الهلال) - فيصل الغامدي (الاتحاد) - عبدالرحمن غريب (النصر) - أيمن يحيى (النصر) - فهد المولد (الشباب) - عبدالله رديف (الشباب) - فيراس البريكان (الأهلي) - صالح الشهري (الهلال).

ويقع منتخب السعودية في المجموعة السادسة بجانب كل من تايلاند وقيرغيزستان وعمان.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب القطري، قد توج بالنسخة الأخيرة من بطولة كأس الأمم الآسيوية "2019" والتي أقيمت في الإمارات، وذلك على حساب المنتخب الياباني بنتيجة 3 /1.