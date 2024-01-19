الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أسود العراق يصطدمون بـ "الكومبيوتر الياباني" في كأس آسيا.. اليوم

منتخب العراق
منتخب العراق

يصطدم منتخب العراق بنظيره الياباني، اليوم الجمعة، في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة كأس آسيا قطر 2023.

ويأمل منتخب العراق في تحقيق نتيجة إيجابية أمام اليابان، من أجل مواصلة مشواره نحو الأدوار الإقصائية، طامحين في تكرار إنجاز رفاق يونس محمود، الذين تُوجوا باللقب قبل 17 عامًا من الآن.

ويعي “أسود الرافدين” أن مهمتهم لن تكون سهلة أمام “الكومبيوتر الياباني” المصنف السابع عشر عالميًا، الذي نجح على التفوق على الكبار في الفترة الأخيرة سواء على الصعيد الرسمي أو الدولي، لكنهم يتمسكون بأملهم وحلمهم من أجل مواصلة المشوار في البطولة الآسيوية.

أما منتخب اليابان فيرغب أن يكون ثالث المتأهلين للدور ثمن النهائي بعد قطر وأستراليا، لكن مهمته لن تكون سهلة أمام العراق، بعد مباراة صعبة في الجولة الماضية أمام فيتنام، انتهت بانتصار رفاق واتارو إندو لاعب ليفربول، بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وعرفت آخر 5 مباريات رسمية بين المنتخبين، انتصار اليابان في 4 مواجهات، فيما تعادلا في مباراة وحيدة، ولم ينجح المنتخب العراقي في تحقيق أي فوز.

وكان منتخب العراق قد انتصر في الجولة الماضية على إندونيسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، محققًا بداية إيجابية في البطولة بقيادة المدرب الإسباني كاساس.

موعد مباراة العراق واليابان في كأس آسيا

وتُقام مباراة العراق واليابان في تمام الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة بصافرة تحكيمية للحكم خالد التريس، وتُنقل تليفزيونيًا على قناة beIN Asian Cup 1.

ويلعب منتخبا فيتنام وإندونيسيا، ضمن منافسات ذات المجموعة، في تمام الرابعة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة.

منتخب العراق كاس آسيا إندو مباراة العراق واليابان يونس محمود

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