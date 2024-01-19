أيمن حسين يُخرّب "الكمبيوتر اليابانى" ويقود العراق لثُمن نهائى كأس آسيا

تأهل منتخب العراق إلى ثمن نهائي بطولة كأس آسيا 2023 بقطر، وذلك بفوزه على اليابان بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على استاد المدينة التعليمية، في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة كأس آسيا "قطر 2023".

منتخب العراق بدأ المباراة بشكل ضاغط، وتمكن من مباغتة اليابان مبكرًا بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة الخامسة عن طريق أيمن حسين بضربة رأسية من متابعة لكرة عرضية مرسلة من الجانب الأيمن، فشل الحارس الياباني في التعامل معها، ليدخل مهاجم العراق الكرة الشباك.

منتخب اليابان حاول على استحياء تعديل النتيجة، لكن محاولاته لم ترتق للخطورة.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، استطاع أيمن حسين تسجيل الهدف الثاني للعراقيين بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها أحمد باسل من اليسار، لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم "أسود الرافدين" بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، كثف لاعبو منتخب اليابان محاولاتهم للتسجيل، حتى تحصلوا على ركلة جزاء لكن الحكم ألغاها بعد العودة لتقنية الفيديو لعدم ثبوت ارتكاب المدافع العراقي لخطأ.

استمرت محاولات الكمبيوتر الياباني حتى استطاع واتارو إيندو تسجيل الهدف الوحيد لصالح وصيف آسيا، لكنه لم يمنع هزيمة منتخب بلاده، ليحافظ العراق على تقدمه حتى النهاية، مؤمنًا تأهله لدور الـ16.

العراق يتأهل رسميًا للدور الثاني في كأس آسيا

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد العراق لـ6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، ملتحقًا بقطر وأستراليا في دور ثمن النهائي، فيما تجمد رصيد اليابان عند 3 نقاط في المركز الثالث.

وعرفت آخر 5 مباريات رسمية بين المنتخبين، انتصار اليابان في 4 مواجهات، فيما تعادلا في مباراة وحيدة، ولم ينجح المنتخب العراقي في تحقيق أي فوز.

وكان منتخب العراق قد انتصر في الجولة الماضية على إندونيسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، محققًا بداية إيجابية في البطولة بقيادة المدرب الإسباني كاساس.

ويلعب منتخبا فيتنام وإندونيسيا، ضمن منافسات ذات المجموعة، في تمام الرابعة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة.