الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. العراق يتقدم على اليابان بهدفين فى كأس آسيا

هدف العراق ضد اليابان
هدف العراق ضد اليابان

تقدم منتخب العراق على اليابان بهدفين دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على استاد المدينة التعليمية، في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة كأس آسيا "قطر 2023”.

منتخب العراق بدأ المباراة بشكل ضاغط، وتمكن من مباغتة اليابان مبكرًا بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة الخامسة عن طريق أيمن حسين بضربة رأسية من متابعة لكرة عرضية مرسلة من الجانب الأيمن، فشل الحارس الياباني في التعامل معها، ليدخل مهاجم العراق الكرة الشباك.

منتخب اليابان حاول على استحياء تعديل النتيجة، لكن محاولاته لم ترتق للخطورة.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، استطاع أيمن حسين تسجيل الهدف الثاني للعراقيين بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها أحمد باسل من اليسار، لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم "أسود الرافدين" بهدفين دون رد.

ويأمل منتخب العراق في تحقيق نتيجة إيجابية أمام اليابان، من أجل مواصلة مشواره نحو الأدوار الإقصائية، طامحين في تكرار إنجاز رفاق يونس محمود، الذين تُوجوا باللقب قبل 17 عامًا من الآن في 2007.

ويعي “أسود الرافدين” أن مهمتهم لن تكون سهلة أمام “الكومبيوتر الياباني” المصنف السابع عشر عالميًا، الذي نجح على التفوق على الكبار في الفترة الأخيرة سواء على الصعيد الرسمي أو الدولي، لكنهم يتمسكون بأملهم وحلمهم من أجل مواصلة المشوار في البطولة الآسيوية.

أما منتخب اليابان فيرغب أن يكون ثالث المتأهلين للدور ثمن النهائي بعد قطر وأستراليا، لكن مهمته لن تكون سهلة أمام العراق، بعد مباراة صعبة في الجولة الماضية أمام فيتنام، انتهت بانتصار رفاق واتارو إندو لاعب ليفربول، بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وعرفت آخر 5 مباريات رسمية بين المنتخبين، انتصار اليابان في 4 مواجهات، فيما تعادلا في مباراة وحيدة، ولم ينجح المنتخب العراقي في تحقيق أي فوز.

وكان منتخب العراق قد انتصر في الجولة الماضية على إندونيسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، محققًا بداية إيجابية في البطولة بقيادة المدرب الإسباني كاساس.

ويلعب منتخبا فيتنام وإندونيسيا، ضمن منافسات ذات المجموعة، في تمام الرابعة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة.

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