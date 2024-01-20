السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب البحرين يبقى على آماله فى التأهل بفوزه على ماليزيا بكأس آسيا

البحرين ضد ماليزيا
البحرين ضد ماليزيا

أبقى منتخب البحرين على حظوظه قائمة في التأهل للأدوار الإقصائية ببطولة كأس آسيا 2023 بقطر، وذلك بفوزه القاتل على ماليزيا بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على استاد جاسم بن حمد في الجولة الثانية من دور المجموعات بالمجموعة الخامسة.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق علي مدن في الدقيقة الأخيرة من المباراة بتسديدة بوجه قدمه الخارجي من على حدود منطقة الجزاء فشل حارس ماليزيا في التعامل معها.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد البحرين لـ3 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الخامسة، فيما تجمد رصيد ماليزيا عند 3 نقاط في المركز الرابع والأخير.

 وكانت منافسات الجولة الثانية في المجموعة انطلقت اليوم السبت بتعادل مثير بين الأردن وكوريا الجنوبية  بهدفين لمثلهما ليتساوى الفريقان برصيد أربع نقاط.

 وتقام الجولة الثالثة يوم الخميس 25 يناير، حيث تشهد مواجهة عربية خالصة بين منتخبي البحرين والأردن، بينما يلتقي منتخب كوريا الجنوبية ضد ماليزيا.

منتخب البحرين البحرين كأس آسيا 2023 ماليزيا كاس آسيا علي مدن

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