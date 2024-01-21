الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب عمان يتعادل أمام تايلاند فى كأس آسيا

عمان ضد تايلاند
عمان ضد تايلاند

سقط منتخب عمان في فخ التعادل السلبي بدون أهداف على أحداث مباراة منتخبي عمان وتايلاند، والتي جمعتهما على ستاد عبدالله بن خليفة، في الجولة الثانية من المجموعة السادسة بدور المجموعات لبطولة كأس آسيا 2023 للمنتخبات بقطر.

ولم ينجح كلا الفريقين في استغلال الفرص السانحة لكليهما طوال 90 دقيقة، ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بالتعادل السلبي فيما بينهما.

 ورفع منتخب عمان رصيده إلى نقطة واحدة في المركز الثالث، فيما رفع منتخب تايلاند رصيده إلى أربع نقاط في صدارة الترتيب.

 وكان منتخب عمان قد استهل مشواره في المجموعة بالخسارة أمام السعودية 1 /2، فيما فاز منتخب تايلاند على قرجيكستان 2 /صفر.

 وتستأنف مباريات الجولة بالمجموعة ذاتها، بمواجهة تجمع بين السعودية وقرجيكستان، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

عمان منتخب عمان تايلاند كأس آسيا 2023 كاس آسيا

مواد متعلقة

تشكيل السعودية أمام قرجيكستان في كأس آسيا.. سالم الدوسري أساسيا

منتخب البحرين يبقى على آماله فى التأهل بفوزه على ماليزيا بكأس آسيا

أيمن حسين يُخرّب "الكمبيوتر اليابانى" ويقود العراق لثُمن نهائى كأس آسيا

الشوط الأول.. العراق يتقدم على اليابان بهدفين فى كأس آسيا

أسود العراق يصطدمون بـ "الكومبيوتر الياباني" في كأس آسيا.. اليوم

الشوط الأول.. منتخب الإمارات يتقدم على فلسطين بهدف فى كأس آسيا

مجموعة سوريا: أوزبكستان يكتسح الهند بثلاثية فى كأس آسيا

منتخب قطر يتأهل لثمن نهائى كأس آسيا بفوزه على طاجيكستان

الأكثر قراءة

حركة حماس تكشف عن الأسباب الحقيقية وراء معركة طوفان الأقصى

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

حكم عاجل على متهم في "تجمهر عين شمس"

ماذا قال عادل إمام عن آخر أعماله التلفزيونية؟

عاجل| 4 لاعبين.. تعرف على صفقات الزمالك الجديدة فى الانتقالات الشتوية

صواريخ حزب الله تدك موقع "رويسة القرن" فى مزارع شبعا المحتلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

ماجد حبته

حماس وإسرائيل.. والتمويل!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافى وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة

نادى الأسير الفلسطينى: 6170 حالة اعتقال منذ السابع من أكتوبر الماضى

صمود حماس يثير دهشة واشنطن.. تقرير سرى يكشف أسباب فشل العدوان الإسرائيلى على غزة