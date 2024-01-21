منتخب عمان يتعادل أمام تايلاند فى كأس آسيا

سقط منتخب عمان في فخ التعادل السلبي بدون أهداف على أحداث مباراة منتخبي عمان وتايلاند، والتي جمعتهما على ستاد عبدالله بن خليفة، في الجولة الثانية من المجموعة السادسة بدور المجموعات لبطولة كأس آسيا 2023 للمنتخبات بقطر.

ولم ينجح كلا الفريقين في استغلال الفرص السانحة لكليهما طوال 90 دقيقة، ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بالتعادل السلبي فيما بينهما.

ورفع منتخب عمان رصيده إلى نقطة واحدة في المركز الثالث، فيما رفع منتخب تايلاند رصيده إلى أربع نقاط في صدارة الترتيب.

وكان منتخب عمان قد استهل مشواره في المجموعة بالخسارة أمام السعودية 1 /2، فيما فاز منتخب تايلاند على قرجيكستان 2 /صفر.

وتستأنف مباريات الجولة بالمجموعة ذاتها، بمواجهة تجمع بين السعودية وقرجيكستان، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.