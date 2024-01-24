الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24-1-2024 في أمم أسيا وإفريقيا والبطولات المحلية

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24-1-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء

ومن أبرز مباريات اليوم مباراة منتخب تونس ضد جنوب إفريقيا، ومباراة منتخب المغرب ضد زامبيا في كأس الأمم الإفريقية، بالإضافة إلى مباراة ليفربول ضد فولهام في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

مواعيد مباريات اليوم في كأس الرابطة المصرية

- مباراة سيراميكا كيلوباترا ضد الداخلية: في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

- مباراة إنبي ضد الإسماعيلي: في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

- مباراة مودرن فيوتشر ضد بلدية المحلة: في تمام الساعة الخامسة مساءً.

- مباراة الاتحاد السكندري ضد سموحة: في تمام الساعة الخامسة مساءً.

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الاتحاد يواجه سموحة ومودرن فيوتشر يستضيف البلدية في كأس الرابطة

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كأس الرابطة.. إنبى يستضيف الإسماعيلى وسيراميكا كليوباترا يواجه الداخلية فى المجموعة الثالثة

مواعيد مباريات اليوم في كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

- مباراة منتخب جنوب إفريقيا ضد تونس: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3 Max.

- مباراة ناميبيا ضد مالي: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2 Max.

- مباراة تنزانيا ضد جمهورية الكونغو: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2 Max.

- مباراة زامبيا ضد المغرب: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1 Max.

مواعيد مباريات اليوم في كأس أمم آسيا 2023 والقنوات الناقلة

- مباراة اليابان ضد إندونيسيا: في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، وتُذاع على قناة beIN ASIAN CUP 2.

- مباراة العراق ضد فيتنام: في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، وتُذاع على قناة beIN ASIAN CUP 1.

مواعيد مباريات اليوم في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

- مباراة فولهام ضد ليفربول: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

مواعيد مباريات اليوم في كأس ملك إسبانيا

- مباراة ريال مايوركا ضد جيرونا: في الساعة الثامنة والنصف مساءً.

- مباراة أتلتيك بيلباو ضد برشلونة: في الساعة العاشرة والنصف مساءً.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

- مباراة بايرن ميونخ ضد يونيون برلين: في الساعة التاسعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات اليوم في كأس فرنسا

- مباراة فينيي-أولنوي ضد مونبلييه: في تمام الساعة السابعة مساءً.

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة منتخب تونس منتخب المغرب كأس أمم إفريقيا كأس أمم آسيا

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