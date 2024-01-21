"بشق الأنفس".. ماذا قالت صحف الجزائر بعد التعادل مع بوركينا فاسو؟

علّقت صحف الجزائر على تعادل منتخبها أمام بوركينا فاسو في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وسقط منتخب الجزائر في فخ التعادل مع بوركينا فاسو بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا.

وسجل بغداد بونجاح هدفي منتخب الجزائر في الدقيقتين 51 و90+5، بينما أحرز محمد كوناتي وبيرتراند تراوري هدفي بوركينا فاسو.

صحف الجزائر تتحدث عن التعادل أمام بوركينا فاسو

وكانت البداية مع صحيفة "النهار"، التي عنونت "بشق الأنفس"، مُضيفة: "الخضر يخطفون تعادلًا ثمينًا أمام بوركينا فاسو".

وتابعت الصحيفة في تقريرها: "نجح بغداد بونجاح في إنقاذ منتخب الجزائر وخطف نقطة ثمينة أمام بوركينا فاسو، ليُبقي على حظوظ الخضر في التأهل إلى دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا".

صحيفة "النهار"

فيما خرجت صحيفة "الشروق" بعنوان "بونجاح يُنقذ منتخب الخضر من فخ الخسارة في الجولة الثانية من الكان".

وأشارت الصحيفة إلى أن منتخب الجزائر أفلت من خسارة وشيكة أمام بوركينا فاسو في اللحظات الأخيرة، قبل أن يتمكّن بونجاح من إنقاذ الخضر.

وتحدثت الصحيفة في تقريرها، أن المباراة شهدت "أخطاء تحكيمية فجة"، مؤكدة أنه تحامل على منتخب الجزائر.

صحيفة "الشروق"

أما صحيفة "الخبر"، فقد عنونت "بونجاح يُبقى على الآمال في الكان"، مُضيفة: "هدف بغداد بونجاح القاتل أنقذ الجزائر في اللحظات الأخيرة أمام بوركينا فاسو".

وتابعت الصحيفة، أن منتخب الجزائر كان قادرًا على تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، ولكنه أهدر العديد من الفرص.

صحيفة "الخبر"

وكان منتخب الجزائر قد تعادل أيضًا أمام منتخب أنجولا بنتيجة 1-1، في الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتُقام منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2023" في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير وحتى يوم 11 فبراير المقبل.