الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلى من أزمة صلاح محسن وشرط الزمالك لضمه

صلاح محسن
صلاح محسن

تحدث الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، عن آخر تطورات أزمة صلاح محسن، لاعب النادي الأهلي، على خلفية الصور المسربة من حسابه الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وكانت زوجة صلاح محسن قد نشرت صورًا ومقاطع فيديو له مع فتيات يتواصل معهن، مساء أمس السبت، لتتهمه بخيانتها.

الأمر الذي تسبب في حالة كبيرة من الجدل، وتعرّض صلاح محسن للعديد من الانتقادات القوية التي تُهدد مسيرته مع فريق الأهلي.

شوبير يكشف آخر تطورات أزمة صلاح محسن

وفي هذا الصدد، قال الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي، صباح اليوم الأحد: "صلاح محسن خارج الأهلي بشروط النادي، وقصته توقفت عند هذا الحد".

وأضاف شوبير: "العرض الأكبر  في الوقت الحالي من نادي سيراميكا الذي يرغب في ضم صلاح محسن، على سبيل الإعارة، واللاعب مُجبر على الموافقة على الرحيل، أو سيظل على دكة البدلاء دون خوض المباريات".

وتابع: "صلاح محسن فقد تمامًا ثقة المدرب مارسيل كولر؛ لأنه تغيّب عن التدريبات دون إذن أو عذر، ونظام الأهلي لا يسمح بهذا الأمر، بجانب التعاقد مع وسام أبوعلي".

وواصل: "لقد تم خصم رقم كبير من مستحقاته المالية، ورغم أن صلاح محسن اعتذر وقدّم الكثير من المبررات، ولكن هذا لم يكن مقبولًا لدى خالد بيبو، مدير الكرة".

وأفاد أحمد شوبير في برنامجه: "معلوماتي المؤكدة أن صلاح محسن يرغب في الانتقال لنادي الزمالك، والأخير لا يمانع، ولكن قالوا له خلص نفسك مع الأهلي وتعالى؛ لأننا لن نفاوض لاعبًا مرتبطًا بتعاقد مع ناديه".

وكان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، قد قرر استبعاد صلاح محسن من المشاركة في معسكر الإمارات؛ لأسباب فنية.

ويخوض فريق الأهلي خلال المعسكر مباراتين وديتين للإعداد للمرحلة المقبلة.

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أول تعليق من صلاح محسن بعد أزمة الصور المسربة

وكان صلاح محسن قد أصدر بيان اعتذار، أمس السبت، مؤكدًا أن ما حدث هو نتيجة خلاف بينه وبين زوجته، وأن ما تمَّ نشره هو محادثات مفبركة لإنهاء مسيرته الكروية، وسيقوم باللجوء للقضاء للحصول على حقه.

وشارك صلاح محسن، صاحب الـ25 عامًا، في 100 مباراة مع فريق الأهلي، سجل خلالها 18 هدفًا، وقدم 6 تمريرات حاسمة.

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