السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أول رد من صلاح محسن بعد أزمة الصور المسربة على إنستجرام

صلاح محسن
صلاح محسن

علّق صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، على الصور المسربة من حسابه الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكانت زوجة اللاعب قد نشرت صورًا ومقاطع فيديو له مع فتيات يتواصل معهن لتتهمه بخيانتها.

ورد صلاح محسن على ذلك الأمر قائلًا: "حسبي الله ونعم الوكيل يا جماعة الأكونت مكانش معايا وأنا مش مجنون عشان هنزل حاجة لنفسي أنا هفضل مركز في مستقبلي ومش هفكر في الهبل والشخص اللي بيسرق الأكونت وبيعملي شات أنا هتخذ معه إجراءاتي القانونية".

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