السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل.. أول رد من الأهلى على أزمة صلاح محسن وزوجته (خاص)

صلاح محسن
صلاح محسن

كشف خالد بيبو، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقف إدارة القلعة الحمراء من أزمة مهاجمه صلاح محسن مع زوجته والتي انتشرت في الساعات الأخيرة على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال بيبو في تصريحات خاصة: "الأهلي ليس طرفًا في تلك الأزمة، فهي مشاكل أسرية في النهاية، لكن هناك تحقيق داخلي بشأن ما تردد، لأن ما حدث هو اتهام واضح وصريح للاعب في صفوف الفريق".

وأضاف: "نحن لن نقبل أي إساءة لاسم وتاريخ الأهلي مهما كان الأمر".

وكشف مدير الكرة بالنادي: "اللاعب غاب عن رحلة الإمارات بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، وندرس بيعه والإعارة ستكون بشروط".

وكانت زوجة اللاعب قد اتهمته بخيانتها وذلك بعد أن نشرت الكثير من الصور والمحادثات له مع فتيات عبر حسابه على إنستجرام.

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