نكشف سبب استبعاد كولر خماسى الأهلى من رحلة الإمارات

استفسر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، من الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي، عن ملف إصابات المغربي رضا سليم لاعب الفريق عقب حسم مصيره من رحلة الإمارات.

وكشف مصدر داخل الأهلي، عن أن كولر استقر على عدم سفر رضا سليم بسبب الإصابة، وذلك بعد التنسيق مع الجهاز الطبي للفريق من أجل تنفيذ اللاعب المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الأمامية، بجانب تجهيزه بعد الإصابة في عضلة الترقوة.

وأضاف المصدر، لـ"الدستور"، أن كولر قرر عدم سفر رضا سليم رفقة الأهلي في معسكر الإمارات الذي يبدأ، اليوم السبت، ويستمر حتى يوم 28 يناير الجاري، على أن يواصل اللاعب تنفيذ برنامجه التأهيلي في القاهرة للتعافي من الإصابات التي لحقت به مؤخرًا.

وعقد المدير الفني جلسة مع الدكتور لمناقشة مدى أهمية ضم الخماسي المصاب، وعلى رأسهم المغربي رضا سليم، واستجاب إلى قرار رئيس الجهاز الطبي باستمرارهم بالقاهرة وتنفيذ البرنامج التأهيلي.

وكان كولر يرغب في مشاركة خماسي اللاعبين المصابين لمعسكر الفريق بالإمارات لخوض البرامج التأهيلية على هامش المعسكر، تمهيدًا لتجهيزهم للارتباطات المقبلة، قبل أن يقرر إلغاء هذه الفكرة ووضع برنامجا تاهيليا للاعبين في القاهرة، خاصة مع عدم جدوى سفرهم مع الفريق.

ويؤدي الخماسي أحمد عبدالقادر ورضا سليم وخالد عبدالفتاح وأحمد نبيل كوكا ومحمود متولي برامج تأهيلية حاليًا في النادي للتعافي من الإصابات المختلفة التي يعاني منها كل لاعب.

بعثة الأهلي تغادر إلى الإمارات لخوض معسكر الفريق

وغادرت بعثة الفريق، مطار القاهرة، منذ قليل، في طريقها إلى الإمارات؛ استعدادا لخوض معسكر الإعداد للمرحلة المقبلة، ويتخلل المعسكر إقامة مباراتين وديتين للإعداد للمرحلة المقبلة.

وكان محمود الخطيب، رئيس النادي، المشرف العام على الكرة، قد كلف خالد بيبو، مدير الكرة، للقيام بأعمال رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الإمارات خلال معسكر الفريق الأول المقرر إقامته في الفترة من يوم ٢٠ حتى ٢٨ يناير الجاري.

وحرص بيبو، مدير الكرة، على إنهاء كل الترتيبات اللازمة للمعسكر ومتطلبات الجهاز الفني والإداري وملاعب التدريب؛ فضلًا عن التنسيق الكامل للمباريات الودية وكل الأمور التنظيمية خلال المعسكر.