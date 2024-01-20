بعثة الأهلى تغادر إلى الإمارات لخوض معسكر الفريق استعدادا لشباب بلوزداد

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني مطار القاهرة منذ قليل في طريقها إلي الإمارات؛ استعدادا لخوض معسكر الإعداد للمرحلة المقبلة.

ويتخلل المعسكر إقامة مباراتين وديتين للإعداد للمرحلة المقبلة التي يستعد فيها لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات الأفريقي والمقرر لها أحد يومي 16 و17 فبراير القادم.

وكان محمود الخطيب، رئيس النادي، المشرف العام على الكرة، كلف خالد بيبو، مدير الكرة، للقيام بأعمال رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الإمارات خلال معسكر الفريق الأول المقرر إقامته في الفترة من يوم ٢٠ حتى ٢٨ يناير الجاري.

وحرص خالد بيبو، مدير الكرة، على إنهاء كافة الترتيبات اللازمة للمعسكر ومتطلبات الجهاز الفني والإداري وملاعب التدريب؛ فضلًا عن التنسيق الكامل للمباريات الودية وكافة الأمور التنظيمية خلال المعسكر.

فقرات بدنية مكثفة.. و«كولر» يجري تقسيمة للاعبين

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واصل تدريباته تحت قيادة السويسري مارسيل كولر على ملعب مختار التتش بالجزيرة، قبل السفر إلى الإمارات؛ لخوض معسكر خارجي استعدادا للارتباطات القادمة.

بدأ المران بفقرات بدنية مكثفة قادها أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للوصول باللاعبين إلى أفضل معدلات الجاهزية البدنية.

وأشرف مارسيل كولر المدير الفني للفريق على مجموعة من التدريبات التخصصية، قبل أن يجري تقسيمة كرة قوية بمشاركة جميع اللاعبين.

وواصل أحمد نبيل كوكا تدريبات العلاج الطبيعي في «الجيم»، في ظل إصابته بجزع في أربطة القدم، واكتفى خالد عبدالفتاح بتنفيذ فقرات علاجية ضمن البرنامج الذي ينفذه للعلاج من آلام العضلة الخلفية.