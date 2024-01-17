الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. بيبو قائمًا بأعمال رئيس بعثة الأهلي في معسكر الإمارات

خالد بيبو
خالد بيبو

كلّف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، المشرف العام على الكرة، خالد بيبو، مدير الكرة، للقيام بأعمال رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الإمارات خلال معسكر الفريق الأول المقرر إقامته في الفترة من يوم 20 حتى 28 يناير الجاري.

وحرص خالد بيبو على إنهاء الترتيبات اللازمة للمعسكر ومتطلبات الجهاز الفني والإداري وملاعب التدريب؛ فضلًا عن التنسيق الكامل للمباريات الودية وكافة الأمور التنظيمية خلال المعسكر.

وتغادر بعثة الفريق إلى الإمارات السبت المقبل، على أن تتخلل المعسكر مباراتان وديتان للإعداد للمرحلة المقبلة.

الاهلى معسكر الإمارات الكابتن خالد بيبو الكابتن محمود الخطيب بعثة الاهلى

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