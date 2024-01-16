مران الأهلى| كولر يمنح اللاعبين راحة 24 ساعة.. وأشعة لـ"كوكا"

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، منح اللاعبين راحة من التدريبات، غدا الأربعاء، لمدة 24 ساعة، ‏في ضوء البرنامج التدريبي الخاص بالمرحلة القادمة.‏

وحرص كولر، على عقد اجتماع مع الجهاز المعاون له على هامش المران، لمناقشة عدد من الأمور ‏المتعلقة ببرنامج الإعداد والتدريبات الخاصة بالفترة المقبلة.‏

وأدى الثنائي رضا سليم وأحمد عبدالقادر فقرات البرنامج الخاص بهما، تحت إشراف الجهاز ‏الطبي بالنادي على هامش مران ‏الفريق.‏

وخاض الأهلي تدريباته على ملعب التتش، بمشاركة عدد كبير من لاعبين قطاع الناشئين، في ظل غياب اللاعبين الدوليين ‏المشاركين في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار.‏

«كوكا» يجري أشعة للاطمئنان على الإصابة

وواصل أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق، تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي عقب إصابته في أربطة ‏القدم.

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق أن اللاعب سيجري أشعة مطلع الأسبوع ‏المقبل؛ للوقوف على آخر تطورات حالته وتحديد المرحلة الجديدة من العلاج.‏

وكان كوكا قد تعرض للإصابة خلال مشاركته في معسكر المنتخب الوطني قبل المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة ‏حاليا في كوت ديفوار.‏