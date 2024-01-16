الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مران الأهلى| كولر يمنح اللاعبين راحة 24 ساعة.. وأشعة لـ"كوكا"

أحمد نبيل كوكا
أحمد نبيل كوكا

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، منح اللاعبين راحة من التدريبات، غدا الأربعاء، لمدة 24 ساعة، ‏في ضوء البرنامج التدريبي الخاص بالمرحلة القادمة.‏
وحرص كولر، على عقد اجتماع مع الجهاز المعاون له على هامش المران، لمناقشة عدد من الأمور ‏المتعلقة ببرنامج الإعداد والتدريبات الخاصة بالفترة المقبلة.‏
وأدى الثنائي رضا سليم وأحمد عبدالقادر فقرات البرنامج الخاص بهما، تحت إشراف الجهاز ‏الطبي بالنادي على هامش مران ‏الفريق.‏
وخاض الأهلي تدريباته على ملعب التتش، بمشاركة عدد كبير من لاعبين قطاع الناشئين، في ظل غياب اللاعبين الدوليين ‏المشاركين في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار.‏

«كوكا» يجري أشعة للاطمئنان على الإصابة 

وواصل أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق، تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي عقب إصابته في أربطة ‏القدم.
وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق أن اللاعب سيجري أشعة مطلع الأسبوع ‏المقبل؛ للوقوف على آخر تطورات حالته وتحديد المرحلة الجديدة من العلاج.‏
وكان كوكا قد تعرض للإصابة خلال مشاركته في معسكر المنتخب الوطني قبل المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة ‏حاليا في كوت ديفوار.‏

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