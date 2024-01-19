"كولر" يستبعد مصابي الأهلي الخمسة من معسكر الإمارات

قرر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استبعاد المصابين من السفر مع الفريق للمعسكر الخارجي المقرر إقامته الأسبوع المقبل بالإمارات.

ويؤدي الخماسي، أحمد عبد القادر ورضا سليم وخالد عبد الفتاح وأحمد نبيل كوكا ومحمود متولي برامج تأهيلية حاليًا في النادي للتعافي من الإصابات المختلفة التي يعاني منها كل لاعب.

وكان يرغب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مشاركة اللاعبين الخمسة لمعسكر الفريق بالإمارات لخوض البرامج التأهيلية على هامش المعسكر تمهيدًا لتجهيزهم للارتباطات المقبلة، قبل أن يقرر إلغاء هذه الفكرة ووضع برنامج تاهيلي للاعبين في القاهرة خاصة مع عدم جدوى سفرهم مع الفريق.

ويستعد الأهلي للسفر إلى الإمارات غدًا السبت، لخوض معسكر خارجي استعدادًا للارتباطات المقبلة وفي مقدمتها مواجهة شباب بلوزداد بالجزائر منتصف فبراير المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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