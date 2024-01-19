السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"كولر" يستبعد مصابي الأهلي الخمسة من معسكر الإمارات

مارسيل كولر
مارسيل كولر

قرر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استبعاد المصابين من السفر مع الفريق للمعسكر الخارجي المقرر إقامته الأسبوع المقبل بالإمارات.

ويؤدي الخماسي، أحمد عبد القادر ورضا سليم وخالد عبد الفتاح وأحمد نبيل كوكا ومحمود متولي برامج تأهيلية حاليًا في النادي للتعافي من الإصابات المختلفة التي يعاني منها كل لاعب.

وكان يرغب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مشاركة اللاعبين الخمسة لمعسكر الفريق بالإمارات لخوض البرامج التأهيلية على هامش المعسكر تمهيدًا لتجهيزهم للارتباطات المقبلة، قبل أن يقرر إلغاء هذه الفكرة ووضع برنامج تاهيلي للاعبين في القاهرة خاصة مع عدم جدوى سفرهم مع الفريق.

ويستعد الأهلي للسفر إلى الإمارات غدًا السبت، لخوض معسكر خارجي استعدادًا للارتباطات المقبلة وفي مقدمتها مواجهة شباب بلوزداد بالجزائر منتصف فبراير المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

اقرأ أيضا.. الأفضل فى الشرق الأوسط.. جوارديولا: "انبهرت بحب المصريين لـ الأهلى" (فيديو)
 

السويسري مارسيل كولر الاهلى معسكر الإمارات مصابي الأهلي الخمسة أحمد عبد القادر أحمد نبيل كوكا

مواد متعلقة

الأفضل فى الشرق الأوسط.. جوارديولا: "انبهرت بحب المصريين لـ الأهلى" (فيديو)

الخطيب يهدى جائزة «جلوب سوكر» إلى جمهور الأهلى والعامرى فاروق

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يعلن مدة غياب محمد صلاح عن منتخب مصر

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

أكاذيب إسرائيلية جديدة بشأن «محور فيلادلفيا».. ومصر ترد بموقف حاسم

ملح على الجرح الغائر.. صحفيون سودانيون يكشفون لـ«الدستور» وقائع استهدافهم من «الدعم السريع»: نُضرب بالهاون

بعد فوز الرأس الأخضر على موزمبيق.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر إلى ثُمن النهائى

نتيجة مباراة الرأس الأخضر وموزمبيق تحدد مصير الفراعنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

طوفان الاقصي.. ماذا بعد؟؟

جلال حمام

اعتراف إسرائيل بالفشل.. مقابل إطلاق رهائنها

عبدالوهاب داود

كواباتا.. كبير كُتاب اليابان.. الباحث عن تجميل الموت

أحمد المريخي

أسرار وسط البلد على مائدة «سفرجى الملوك»

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى «2»

ماجد حبته

شرف «بنزيما» وسمعته

محمد الفايدي

القرار الحرج

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

أيام الحرب في إسرائيل.. زيارة لمكتبات تل أبيب

محاكمة على طريقة «أيخمان»

جرائم الاحتلال تطارد رئيس إسرائيل فى دافوس.. شكاوى جنائية سرية