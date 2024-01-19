الأفضل فى الشرق الأوسط.. جوارديولا: "انبهرت بحب المصريين لـ الأهلى" (فيديو)

أعرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن تقديره للنادي الأهلي، مؤكدًا: "فريق رائع للغاية".

جاء ذلك على هامش حضوره حفل توزيع جوائز "جلوب سوكر" للأفضل، والذي أقيم مساء اليوم الجمعة في دبي، وحصل خلاله الأهلي على جائزة أفضل نادٍ في الشرق الأوسط، وحصل كذلك السيتي على جائزة أفضل نادٍ في العالم.

وقال جوارديولا في تصريحات له: "الأهلي فريق رائع ولديه جمهور رائع.. كنت في إجازة مع عائلتي في مصر وكنت منبهرًا بكمية الحب الكبير من الناس للفريق".

واختتم: "لقد حققوا بطولة رائعة، وكانوا مميزين في مونديال الأندية، واستحقوا المركز الثالث".

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