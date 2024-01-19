جلوب سوكر.. جوارديولا يتفوق على كولر ويتوج بجائزة أفضل مدرب لعام 2023

توج الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2023 التي تمنحها "جلوب سوكر" خلال الحفل الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي.

وحصد جوارديولا جائزة أفضل مدير فني في العالم لعام 2023 بعد الموسم المميز الذي حققه مع مانشستر سيتي بعدما تمكن من تحقيق الخماسية.

وكان بيب قد تنافس على نيل الجائزة مع مارسيل كولر مدرب الأهلي، تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال.

كما تنافس على الجائزة كل من، ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين، سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان ولوتشيانو سباليتي مدرب إيطاليا.

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