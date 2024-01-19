جلوب سوكر.. هالاند يتوج بجائزة أفضل لاعب فى العالم 2023

توج النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، بجائزة "جلوب سوكر" لأفضل لاعب في العالم لعام 2023.

وأقيم حفل جوائز "جلوب سوكر" الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي على هامش مؤتمر دبي السنوي.

وتنافس على جائزة أفضل لاعب، 11 لاعبًا على جائزة الأفضل لعام 2023 على رأسهم النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

وضمت قائمة المرشحين كذلك كلًا من كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، إرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي، كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي، كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة، وجود بيلينجهام لاعب ريال مدريد، إضافة إلى فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، وبرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي، وليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي، وفيكتور أوسيمين لاعب نابولي، وكريستيانو رونالدو نجم النصر.