الأهلى يخوض مرانه الأول فى الإمارات اليوم استعدادا للأخدود السعودى

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولرالمدير الفني مرانه الأول فى الإمارات مساء اليوم السبت في إطار معسكره المغلق الذي يستمر حتى يوم 28 يناير الجاري.

يعقد مارسيل كولر المدير الفنى اجتماعا تحضرياً مع معاونيه مساء اليوم في إطار معسكر الفريق في الإمارات الذي يستمر حتى يوم 28 يناير الجاري.

ومن المقرر أن يخوض النادي الأهلي مباراتين وديتين خلال معسكره المغلق بالإمارات والذي يستمر حتى يوم 28 يناير الجاري، يلتقي فى المباراة الأولى مع فريق الأخدود السعودي يوم ٢٣ يناير ويلتقى فى المباراة الثانية مع فريق الكويت الكويتي يوم ٢٧ يناير الجاري.

وتوافد لاعبو الأهلي على مطار القاهرة استعداداً للسفر إلى الإمارات لخوض معسكر الفريق الذي يجري في إطار التحضيرات للفترة المقبلة.

وتغادر بعثة الفريق إلى الإمارات بعد قليل، على أن يتخلل المعسكر لعب مباراتين وديتين للإعداد للمرحلة المقبلة.

خالد بيبو قائمًا بأعمال رئيس بعثة الأهلي في الإمارات

وكان محمود الخطيب رئيس النادي، المشرف العام على الكرة، كلف خالد بيبو، مدير الكرة للقيام بأعمال رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الإمارات خلال معسكر الفريق الأول المقرر إقامته في الفترة من يوم ٢٠ حتى ٢٨ يناير الجاري.

وحرص خالد بيبو، مدير الكرة على إنهاء كافة الترتيبات اللازمة للمعسكر ومتطلبات الجهاز الفني والإداري وملاعب التدريب فضلًا عن التنسيق الكامل للمباريات الودية وكافة الأمور التنظيمية خلال المعسكر.