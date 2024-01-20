السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميا.. الأخدود السعودى يعلن مواجهة الأهلى وديا فى الإمارات

الأهلي
الأهلي

أعلن نادي الأخدود السعودي عن مواجهة النادي الأهلي المصري، يوم 23 يناير الجاري، ضمن معسكر الإمارات.

وكشف نادي الاخدود عبر حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر أو منصة "إكس"، أنه سيخوض مواجهة ودية أمام الأهلي المصري يوم الثلاثاء يناير الجاري.

وأوضح النادي السعودي، بأنه سيواجه ايضا لوكوموتيف الروسي السبت المقبل، ثم الأهلي المصري يوم الثلاثاء، وسوف يواصل مبارياته الودية أمام الوصل الإماراتي يوم 27 يناير وسوف تكون آخر المواجهات أمام العين الإماراتي 2 فبراير.

الجدير بالذكر، أن بعثة النادي الأهلي ستتجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم السبت بقيادة خالد بيبو مدير الكرة والذي سيتولى رئاسة البعثة.

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الاهلى الأخدود السعودي معسكر الإمارات مباراة ودية بين الأهلي والأخدود فترة التوقف

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