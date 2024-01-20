لاعبو الأهلى يتوافدون على مطار القاهرة للسفر إلى الإمارات

بدأت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، التجمع منذ قليل في مطار القاهرة استعداداً للسفر إلى الإمارات لخوض معسكر الفريق الذي يجري في إطار التحضيرات للفترة المقبلة.

وتغادر بعثة الفريق إلى الإمارات بعد قليل، على أن يتخلل المعسكر لعب مباراتين وديتين للإعداد للمرحلة المقبلة ومواجهة شباب بلوزداد الجزائري في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

فقرات بدنية مكثفة.. و«كولر» يجرى تقسيمة للاعبين

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد واصل تدريباته تحت قيادة السويسري مارسيل كولر على ملعب مختار التتش بالجزيرة، قبل السفر إلى الإمارات؛ لخوض معسكر خارجي استعدادا للارتباطات القادمة.

بدأ المران بفقرات بدنية مكثفة قادها أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للوصول باللاعبين إلى أفضل معدلات الجاهزية البدنية.

وأشرف مارسيل كولر المدير الفني للفريق على مجموعة من التدريبات التخصصية، قبل أن يجري تقسيمة كرة قوية بمشاركة جميع اللاعبين.

وواصل أحمد نبيل كوكا تدريبات العلاج الطبيعي في «الجيم»، في ظل إصابته بجزع في أربطة القدم، واكتفى خالد عبدالفتاح بتنفيذ فقرات علاجية ضمن البرنامج الذي ينفذه للعلاج من آلام العضلة الخلفية.

وكان محمود الخطيب، رئيس النادي، المشرف العام على الكرة، قد كلف خالد بيبو، مدير الكرة، للقيام بأعمال رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الإمارات خلال معسكر الفريق الأول المقرر إقامته في الفترة من يوم ٢٠ حتى ٢٨ يناير الجاري.

وحرص بيبو، مدير الكرة، على إنهاء كل الترتيبات اللازمة للمعسكر ومتطلبات الجهاز الفني والإداري وملاعب التدريب؛ فضلًا عن التنسيق الكامل للمباريات الودية وكل الأمور التنظيمية خلال المعسكر.