الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يستأنف تدريباته على ملعب التتش قبل السفر إلى الإمارات

مران الأهلي
مران الأهلي

 استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش، بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين، أمس، ضمن البرنامج التدريبي الذي يقوم الأهلي بتنفيذه خلال الفترة الحالية.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، جلسة سريعة مع اللاعبين داخل التتش قبل أن يخوضوا فقرة بدنية ثم تدريبات بالكرة.

وواصل رضا سليم وأحمد عبدالقادر تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بهما بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات تحت إشراف الجهاز الطبي.

كما خاض خالد عبدالفتاح جلسات علاجية، وأدى بعض الفقرات الخاصة بالبرنامج الذي يقوم بتنفيذه.

وعقد مارسيل كولر، جلسة مع الجهاز المعاون له على هامش المران لمواصلة التنسيق والتحضير للمرحلة المقبلة.

خالد بيبو قائمًا بأعمال رئيس البعثة في معسكر الإمارات

الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، المشرف العام على الكرة، كلف الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، بالقيام بأعمال رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الإمارات خلال معسكر الفريق الأول المقرر إقامته في الفترة من يوم 20 حتى 28 يناير الجاري.

وحرص الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، على إنهاء كافة الترتيبات اللازمة للمعسكر ومتطلبات الجهاز الفني والإداري وملاعب التدريب؛ فضلًا عن التنسيق الكامل للمباريات الودية وكافة الأمور التنظيمية خلال المعسكر. 

وتغادر بعثة الفريق إلى الإمارات السبت المقبل، على أن تتخلل المعسكر مباراتان وديتان للإعداد للمرحلة المقبلة.

 جدير بالذكر أن شركة «لارز للتطوير العمراني» إحدى شركات مجموعة الجاويش للاستثمار؛ أصبحت الراعي الرئيسي لمعسكر فريق الأهلي المقرر إقامته بدولة الإمارات خلال الفترة من 20-28 يناير الجاري.

 وحرص خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي، ومارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، على زيارة مستشفى «57357» لعلاج سرطان الأطفال، في إطار التعاون المستمر بين الأهلي والمستشفى، وفي ضوء الدور المجتمعي للنادي‎.‎

وحرصت إدارة المستشفى على ترتيب استقبال حافل بالورود لبيبو وكولر شارك فيه الأطفال، كما تم عرض فيلم قصير عن ‏بطولات الأهلي الأخيرة، ثم قام الثنائي بجولة في الأقسام المختلفة، والتقيا عددا كبيرا من المرضى وقاما بتوزيع الهدايا عليهم، ‏وخوض مباراة مع الأطفال في حديقة المستشفى‎.‎

كولر الاهلى معسكر الإمارات خالد بيبو المغربي رضا سليم

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