مران الأهلى.. تصعيد 10 ناشئين ومحاضرة لـ"كولر" وتأهيل الثنائى المصاب

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مرانًا قويًّا صباح اليوم على ملعب التتش، ضمن ‏البرنامج التدريبي الذي أعده الجهاز الفني لتجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة، التي تشهد ‏العديد من التحديات القارية والمحلية.‏

وشارك اليوم في مران الأهلي 10 لاعبين من قطاع الناشئين، وذلك لتعويض النقص العددي ‏بسبب انضمام أكثر من لاعب من القوام الأساسي للمنتخبات الوطنية.

وألقى مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، محاضرة على اللاعبين داخل ملعب التتش، للتأكيد على ‏البرنامج التدريبي والحديث بشكل عام عن المرحلة المقبلة.‏

وخاض اللاعبون فقرة بدنية قوية، قبل تنفيذ الجوانب الفنية خلال تدريبات الكرة التي اشتملت ‏على تقسيمة بمشاركة الحراس.‏

وأدى الرباعي مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال وطارق حسن، تدريباتهم تحت ‏إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس.‏

وواصل الثنائي أحمد عبدالقادر ورضا سليم تنفيذ البرنامج الخاص بهما تحت إشراف الجهاز ‏الطبي بالنادي على هامش مران الفريق.‏

وعقد المدير الفني جلسة مع خالد بيبو، مدير ‏الكرة، على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، وذلك ضمن الجلسات ‏التنسيقية المتواصلة بين الجهاز الفني للترتيب للمرحلة المقبلة.‏

وخضع اللاعبون لتدريبات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى التدريبات الخططية لتجهيز ‏الجميع للارتباطات المقبلة.‏

كان الأهلي قد عاد لاستئناف تدريباته مؤخرًا، بعد الفوز ببطولة السوبر المصري في الإمارات، والحصول على الميدالية ‏البرونزية ‏في ‏كأس العالم للأندية بالسعودية، ويواصل تحضيراته للمرحلة المقبلة.