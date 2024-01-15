مران الأهلى.. تصعيد 10 ناشئين ومحاضرة لـ"كولر" وتأهيل الثنائى المصاب
أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مرانًا قويًّا صباح اليوم على ملعب التتش، ضمن البرنامج التدريبي الذي أعده الجهاز الفني لتجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة، التي تشهد العديد من التحديات القارية والمحلية.
وشارك اليوم في مران الأهلي 10 لاعبين من قطاع الناشئين، وذلك لتعويض النقص العددي بسبب انضمام أكثر من لاعب من القوام الأساسي للمنتخبات الوطنية.
وألقى مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، محاضرة على اللاعبين داخل ملعب التتش، للتأكيد على البرنامج التدريبي والحديث بشكل عام عن المرحلة المقبلة.
وخاض اللاعبون فقرة بدنية قوية، قبل تنفيذ الجوانب الفنية خلال تدريبات الكرة التي اشتملت على تقسيمة بمشاركة الحراس.
وأدى الرباعي مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال وطارق حسن، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس.
وواصل الثنائي أحمد عبدالقادر ورضا سليم تنفيذ البرنامج الخاص بهما تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي على هامش مران الفريق.
وعقد المدير الفني جلسة مع خالد بيبو، مدير الكرة، على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، وذلك ضمن الجلسات التنسيقية المتواصلة بين الجهاز الفني للترتيب للمرحلة المقبلة.
وخضع اللاعبون لتدريبات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى التدريبات الخططية لتجهيز الجميع للارتباطات المقبلة.
كان الأهلي قد عاد لاستئناف تدريباته مؤخرًا، بعد الفوز ببطولة السوبر المصري في الإمارات، والحصول على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية بالسعودية، ويواصل تحضيراته للمرحلة المقبلة.