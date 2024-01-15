الدرندلى: طوينا صفحة موزمبيق والجيل الحالى يدرك حجم المسئولية

أكد خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس بعثة المنتخب في بكوت ديفوار أنه يجب غلق ملف مباراة موزمبيق والتركيز في مواجهة غانا المقرر لها الخميس المقبل، ب أمم إفريقيا .

وتعادل المنتخب الوطني مع نظيره موزمبيق في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023، بهدفين لكل منهما.

وقال الدرندلي، إن المباريات الافتتاحية دائما ما تشهد سوء توفيق والفريق الكبير هو من يتجاوز تلك الأمور ويكون قادرا على العودة.

ويلتقي منتخب مصر نظيره الغاني يوم الخميس المقبل في العاشرة مساءً.

وأضاف:" منتخبنا واجهه سوء توفيق خاصة في الشوط الأول ولكن الكل أدي ما عليه ويجب أن ننظر إلى الأمام".

وأوضح:" كل الدعم والمساندة للجهاز الفني للمنتخب بقيادة روي فيتوريا واللاعبين والفرصة قائمة ولذلك يجب التركيز في المرحلة المقبلة".

الدردندلي: نمتلك جيلا رائعا من اللاعبين لم يقصروا

وتابع:"نمتلك جيلا رائعا من اللاعبين لم يقصروا يوماً ما ويدركون المسئولية الملقاة على عاتقهم ومعهم الجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا".

وفي السياق ذاته، فضل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، التركيز على الجانب المعنوي للاعبين بعد التعادل أمام موزمبيق أمس في محاولة لإعادة لم الشمل بمحاضرة مطولة على هامش المران، والتركيز في مواجهة غانا التي ستكون في غاية الصعوبة بسبب خسارة النجوم السوداء في بداية المشوار الأفريقي أمام منتخب الرأس الأخضر 1-2.

ومن المقرر أن يؤدي لاعبو الفراعنة، مرانهم اليوم على ملعب جاردان بوتانيك في موعده الطبيعي، إذ يخوض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة موزمبيق أمس مرانا خفيفا لفك العضلات، بينما يؤدي باقى اللاعبين مرانا كاملا استعدادا لمباراة غانا الخميس المقبل.

ويخضع لاعبو الفراعنة لتدريبات استشفائية بمعرفة الجهاز الطبي، بسبب شكوى البعض من الإرهاق بسبب ارتفاع معدل الرطوبة فى كوت ديفوار، فيما يعقد اللاعبون الكبار في صفوف المنتخب الوطني جلسات مستمرة مع زملائهم في الفريق من أجل تحفيزهم على تقديم أفضل ما لديهم والقتال في الملعب، من أجل تحقيق الفوز في جميع المباريات وحصد لقب البطولة الحالية.

وتعقدت الحسابات في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات مصر وموزمبيق وغانا والرأس الأخضر، بعد تعادل الفراعنة مع موزمبيق وفوز الرأس الأخضر المفاجئ على غانا بهدف دون رد.