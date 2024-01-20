أمم إفريقيا.. بغداد بونجاح رجل مباراة الجزائر وبوركينا فاسو

حصد بغداد بونجاح لاعب منتخب الجزائر، على جائزة رجل المباراة خلال لقاء منتخب بلاده أمام بوركينا فاسو اليوم في الجولة الثانية من كأس أمم إفريقيا 2023.

وتألق بونجاح في لقاء اليوم وسجل هدفي محاربي الصحراء، ورفع رصيده إلى 3 أهداف في صدارة ترتيب هدافي المسابقة.

وأنقذ بغداد بونجاح منتخب الجزائر من السقوط في فخ الخسارة أمام منتخب بوركينا فاسو، ليقوده للتعادل معه في الوقت القاتل 2 - 2، اليوم السبت في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

وبقي منتخب بوركينا فاسو، الذي أضاع فرصة التأهل الرسمي مبكرًا لدور الـ16 في الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط، فيما ارتفع رصيد المنتخب الجزائري، حامل لقب المسابقة عامي 1990 و2019 إلى نقطتين في المركز الثاني مؤقتًا، قبل لقاء أنجولا وموريتانيا في الجولة ذاتها في وقت لاحق اليوم.

ويحتل منتخب أنجولا المركز الثالث بنقطة وحيدة، فيما يقبع المنتخب الموريتاني في ذيل الترتيب بلا نقاط.

وبادر منتخب بوركينا فاسو بالتسجيل عن طريق محمد كوناتي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يتعادل النجم المخضرم بغداد بونجاح لمنتخب الجزائر في الدقيقة 51.

وأعاد بيرتراند تراوري التقدم لبوركينا فاسو من جديد، عقب تسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 70 من ركلة جزاء، لكن بونجاح عاد لهز الشباك من جديد، مسجلًا هدف التعادل للجزائر في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.