بوركينا فاسو يتقدم على الجزائر بهدف فى الدقائق الأخيرة بالشوط الأول

انتهى الشوط الأول بين منتخبي الجزائر وبوركينا فاسو، بتقدم الأخير بهدف نظيف، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا، كان 2023.

وفرض المنتخب الجزائري سيطرته على مجريات اللعب من بداية المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي في مستوى ضعيف ومتبادل بين كلا الفريقين وانحصر اللعب في أغلب أوقات المباراة بمنطقة وسط الملعب.

وجاءت أغلب المحاولات الهجومية لمنتخب الجزائر خارج المرمى، فيما خلق لاعبو بوركينا فاسو محاولتين وصلتا إلى المرمى.

وأهدر بغداد بونجاح فرصة تسجيل هدف التقدم لمنتخب الجزائر في الدقيقة 25 بعدما تسلم تمريرة طولية من رامي بن سبعيني داخل منطقة الجزاء وراوغ مدافع بوركينا فاسو وسدد الكرة ومرت بجوار القائم.

واستمرت المحاولات الهجومية بين كلا الفريقين في الدقائق التالية من عمر الشوط ولكن دفاعات الفريقين نجحتا في إبعاد الخطورة عن المرمى.

وفي الدقيقة الأخيرة سجل محمد كوناتي هدف برأسية رائعة بعد عرضية من لاعب وسط بوركينا من وسط الملعب، لتسكن شباك حارس الجزائر.



وألغي الحكم هدف اللقاء، ثم عاد لتقنية "الفار" التي أكدت هدف بوركينا على الجزائر.

وسدد لاعبو منتخب الجزائر كرة واحدة على المرمى من 4 محاولات وخرجت 3 كرات من الملعب، مقابل تسديدتين على المرمى من محاولتين فقط طوال الشوط.

واستحوذ منتخب الجزائر على مجريات اللعب بنسبة 63% مقابل 37% لصالح منتخب بوركينا فاسو.

