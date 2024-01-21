زياش والنصيرى يقودان المغرب أمام الكونغو الديمقراطية فى "كان"

أعلن وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، تشكيل فريقه الرسمي استعدادًا لمواجهة الكونغو الديمقراطية في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويستعد منتخب المغرب لخوض مواجهة قوية أمام نظيره الكونغو الديمقراطية، على ملعب "لوران بوكو" بمدينة سان بيدرو، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السادسة لبطولة كأس أمم إفريقيا "كان 2023".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة منتخب المغرب ضد الكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا، اليوم الأحد، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل منتخب المغرب الرسمي أمام الكونغو الديمقراطية

وجاء تشكيل منتخب المغرب الرسمي استعدادًا لمواجهة الكونغو الديمقراطية في كأس الأمم الإفريقية، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي - نايف أكرد - رومان سايس - محمد الشيبي.

خط وسط الملعب: سفيان أمرابط - عز الدين أوناحي - سليم أملاح.

في خط الهجوم: سوفيان بوفال - حكيم زياش - يوسف النصيري.

ترتيب مجموعة منتخب المغرب في كأس الأمم الإفريقية

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة السادسة في بطولة كأس أمم إفريقيا، بجوار منتخبات الكونغو الديمقراطية، زامبيا وتنزانيا.

ويتصدر منتخب المغرب حاليًا جدول ترتيب المجموعة السادسة بكأس أمم إفريقيا برصيد ثلاث نقاط، متفوقًا على كلًا من الكونغو الديمقراطية وزامبيا أصحاب المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة واحدة فقط، بينما يتذيّل منتخب تنزانيا الترتيب بدون رصيد من النقاط.

وتنطلق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2023" في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير وحتى يوم 11 فبراير المقبل.