الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمد صلاح: مَن لا يريد دعم المنتخب فعليه ألا ينتقدنا.. ومنتخبنا ليس منتخب صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

أكد محمد صلاح، قائد منتخب مصر ، أن الفريق يخوض مباراة كاب فيردي بهدف واحد فقط وهو الفوز، في لقاء الغد ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا.

وقال صلاح، في المؤتمر الصحفي قبل مباراة كاب فيردي: "لدي ثقة كبيرة بأننا سنفوز على كاب فيردي. المباراة تحتاج منا إلى تركيز وإصرار كبير وخوض المباراة بتحدي وطموح كبير".

وتابع: "لدى ثقة كبيرة في لاعبي منتخب مصر، وأعتقد أننا نضم حاليًا أفضل مجموعة لاعبين".

وعن رده بشأن الانتقادات التي يتعرض لها في بطولة أمم إفريقيا: "أحاول أن أقدم أفضل ما لدىّ، أنا لم أحضر إلى كوت ديفوار للعب مباريات فردية، لكن هدفي هو مساعدة زملائي وواجهنا سوء حظ كبير".

وواصل: "الأمر الإيجابي أننا ونحن متأخرون نتمكن من العودة إلى المباريات، لا يوجد تفسير محدد لي بشأن الانتقادات التي أتعرض لها، البعض يتعامل مع كرة القدم وكأنها فردية وليست جماعية، الأهم هو فوز منتخب مصر بغض النظر من يشارك، منتخبنا هو منتخب مصر وليس منتخب محمد صلاح".

وبشأن رده أن مستواه في ليفربول الإنجليزي أفضل من أدائه مع منتخب مصر: "مع المكسب الدنيا بتمشي لكن مع أي تعثر تكون الانتقادات، أنا جئت إلى أمم إفريقيا للعمل والاجتهاد، أتمنى من الجميع أن يقف خلف المنتخب الوطني ودعمه".

وأضاف: "في البطولة الماضية واجهنا انتقادات في بداية البطولة لكن بعد ذلك وصلنا إلى النهاية وحصلنا على إشادة الجميع، مفيش لاعب جاء إلى المنتخب وهو لا يريد أن ينضم، من لا يريد أن يقول شيئًا إيجابيًا فعليه ألا ينتقد، بعض اللاعبين في المنتخب يتأثرون بهذا الضغط وما زالوا صغارًا في السن".

وأضاف: "أنا في المنتخب من زمان، وهيفضل الانتقاد لي مستمر، وهذه سُنة الحياة، هذه حرية رأي ولم أرد على أي شخص نهائي وأنا أحترمه ولم يقلل مني نهائيًا".

مصر محمد صلاح كاب فيردي لبطولة أمم افريقيا منافسات الجولة الثالثة

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