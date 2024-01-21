الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ماذا يفعل الفراعنة في غياب محمد صلاح عن المباريات الرسمية؟

محمد صلاح
محمد صلاح

يغيب نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول، عن مواجهة كاب فيردي المقبلة في كأس الأمم الإفريقية؛ بسبب الإصابة.

وأعلن اتحاد الكرة، مساء يوم الجمعة الماضي، إصابة محمد صلاح في العضلة الخلفية، والتي تعرّض لها خلال مواجهة غانا، ليغيب على إثرها عن منتخب مصر لمدة مبارتين في بطولة كأس أمم إفريقيا. لمطالعة التفاصيل من هنا.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة في كأس أمم إفريقيا

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة قوية أمام نظيره الرأس الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة منتخب مصر ضد الرأس الأخضر، غدًا الاثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المنتظر أن تُحدد هذه المباراة مصير منتخب مصر في النسخة الحالية من كأس أمم أفريقيا.

وتنطلق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2023" في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير وحتى يوم 11 فبراير المقبل.

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ماذا يفعل منتخب مصر في غياب محمد صلاح عن المباريات الرسمية؟

وبهذا الصدد، نستعرض لكم ما فعله منتخب مصر عند غياب محمد صلاح عن المباريات الرسمية، وذلك على النحو التالي:

- خاض منتخب مصر 13 مباراة رسمية غاب عنها محمد صلاح.

- خلال هذه المواجهات، حقق منتحب مصر الفوز في 6 مباريات، و4 تعادلات، بينما تلقى ثلاث هزائم (وكانت أمام منتخبات تشاد، أوروجواي وأثيوبيا).

- خسر منتخب مصر أمام تشاد بهدف نظيف، في تصفيات كأس العالم 2018، وشهدت المباراة غياب محمد صلاح بسبب إصابته في الركبة.

- وتلقى الفراعنة هزيمة أمام أوروجواي بهدف نظيف، في المباراة الأولى ببطولة كأس العالم 2018.

- خسر منتخب مصر أمام إثيوبيا بهدفين نظيفين، في تصفيات كأس إفريقيا 2023.

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