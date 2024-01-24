الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كأس الرابطة.. إنبى يستضيف الإسماعيلى وسيراميكا كليوباترا يواجه الداخلية فى المجموعة الثالثة

الإسماعيلي خسر في
الإسماعيلي خسر في الجولة الثانية أمام سيراميكا كليوباترا

يستضيف إنبي فريق الإسماعيلي باستاد بتروسبورت ويحل الداخلية ضيفا على فريق سيراميكا كليوباترا باستاد المقاولون العرب في الثالثة عصر اليوم في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثالثة في الدور الأول لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية .

ويتصدر سيراميكا كليوباترا المجموعة الثالثة برصيد ست نقاط يليه انبي والداخلية ولكل منهما ثلاث نقاط والإسماعيلي بدون نقاط.

حسابات الصعود للدور ربع النهائي

وضمن سيراميكا كليوباترا إلى حد كبير التأهل للدور ربع النهائي ويكفيه التعادل مع الداخلية كما يتأهل في حالة الهزيمة بشرط عدم فوز انبي على الإسماعيلي وإذا خسرسيراميكا كليوباترا وفاز انبي على الإسماعيلي تتساوي فرق سيراميكا كليوباترا وانبي والداخلية في رصيد ست نقاط ويتم الاحتكام لفارق الأهداف في المواجهات المباشرة بينهم حيث فاز سيراميكا كليوباترا على انبي 2- صفر وفاز انبي على الداخلية 2-1.

ويحتاج انبي للفوز على الإسماعيلي وتعثر الداخلية أمام سيراميكا كليوباترا للتأهل للدور ربع النهائي كما يتأهل انبي في حالة التعادل بشرط هزيمة الداخلية.

أيضا يحتاج الداخلية للفوز على سيراميكا كليوباترا وتعثر أنبي أمام الإسماعيلي  للتأهل للدور ربع النهائي كما يتأهل في حالة التعادل بشرط هزيمة انبي أمام الإسماعيلي.

وفي حالة فوز الإسماعيلي على انبي وهزيمة الداخلية أمام سيراميكا كليوباترا تتساوى فرق انبي والداخلية والإسماعيلي في رصيد ثلاث نقاط ويتم الاحتكام لفارق الأهداف في المواجهات المباشرة بينهم وسبق للداخلية الفوز على الإسماعيلي بهدف دون رد وفاز انبي على الداخلية 2-1 وبالتالي يحتاج الإسماعيلي للفوز على انبي بفارق هدفين.

قائمة الإسماعيلي لمباراة انبي

إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي اختار 21 لاعبا في قائمة مباراة فريقه مع انبي وهم : أحمد عادل عبد المنعم وكمال السيد وعبدالله جمال وأحمد وجيه وعبدالله حسن وعبدالله السعيد وعمرو السعيد ومحمد هاشم ومحمد إيهاب ومحمد بيومي وحسن صابر ونادر فرج وعماد حمدي وأبوبكر حمزة وحازم مرسي وعبدالله حسني ومحمد وجدي وعصام صبحي وياو أنور ومحمد حسن وعبدالرحمن مجدي.

يدير مباراة انبي والإسماعيلي الحكم أحمد حمدي ويساعده يوسف البساطي وأحمد عبد المنعم شعبان ومعهم إبراهيم محمد حكما رابعا وهشام القاضي حكم فيديو وعمرو عابدين مساعد حكم فيديو.

ويدير مباراة سيراميكا كليوباترا والداخلية الحكم محمود بسيوني ويساعده وائل شعبان وعمر فتحي ومعهم أحمد ناجي حكما رابعا وصبحي العمراوي حكم فيديو وأحمد جمال مساعد حكم فيديو.

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