الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المقاولون يواصل تدريباته "على فترتين" لمواجهة البنك الأهلي في الرابطة

محمد عودة المدير
محمد عودة المدير الفني للمقاولون العرب

واصل الفريق الأول لكرة القدم بـ المقاولون العرب تدريباته استعدادا لمواجهة البنك الأهلي في الجولة الثالثة من كأس الرابطة والمقرر لها الجمعة المقبل على ملعب المقاولون بالجبل الأخضر. 

وحرص محمد عودة المدير الفني على عقد عدة جلسات فردية وجماعية مع أفراد الجهاز الفني واللاعبين لشرح بعض الأمور الفنية والتأكيد على تنفيذ البرنامج التدريبي خلال الفترة المقبلة.

ويؤدي الفريق تدريباته على فترتين صباحية ومسائية حيث يسعى الجهاز الفني إلى الوصول بالفريق إلى أفضل مستوى بدني وفني ممكن خلال الفترة الحالية. 

وأبدى المدير الفني سعادته بالتزام اللاعبين مؤكدا ثقته في الجميع لاستعادة النتائج الجيدة في ظل دعم كامل من مجلس الإدارة برئاسة المهندس محسن صلاح رئيس النادي والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة.

كان المقاولون قد تعادل بهدف أمام الجونة على ستاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثانية، بمرحلة المجموعات بكأس رابطة الأندية المحترفة (موسم 2023/2024).

وافتتح التسجيل أولا، للجونة عن طريق أحمد شوشة من ضربة جزاء في الدقيقة الـ53.

وبعد هجوم مكثف، إدراك زياد فرج، التعادل للمقاولون العرب، في الدقيقة الـ62 من عمر المباراة.

وكان المقاولون العرب بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد عربي.

خط الدفاع: أمير عابد - لؤي وائل - أحمد علاء - جوزيف أوشايا.

خط الوسط: أحمد الشيمي - محمد مجلي - عماد ميهوب - زياد فرج.

خط الهجوم: مامادو نياص - محمد عبدالناصر.

بينما كان تشكيل الجونة، التالي:

حراسة المرمى: صبحي سليمان.

خط الدفاع: أليو جاتا - أحمد حسام - أحمد عبد الرسول - أحمد محمود.

خط الوسط: عبد الله هاشم - إيمانويل لاكي - محمد الصباحي - أيمن سعد موكا.

خط الهجوم: أرنو راندريانانتيناينا - جابريل شيكودي.

وبهذه النتيجة يواصل الجونة تربعه على قمة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط بصفة مؤقتة، لحين انتهاء مواجهة المصري البورسعيدي والبنك الأهلي، المقرر له عصر بعد غد الأربعاء.

أما المقاولون العرب، حصد أول نقطة له، وضعته في المركز الثالث.

المقاولون العرب الاهلى البنك الأهلي على ملعب المقاولون بالجبل الأخضر الكابتن محمد عودة

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