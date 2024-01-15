كأس رابطة الأندية.. التعادل الإيجابي 1/1 يحسم مواجهة المقاولون العرب والجونة

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، مواجهة المقاولون العرب والجونة، التي أقيمت عصر اليوم الاثنين، على ستاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثانية، بمرحلة المجموعات بكأس رابطة الأندية المحترفة (موسم 2023/2024).

افتتح التسجيل أولا، للجونة عن طريق أحمد شوشة من ضربة جزاء في الدقيقة الـ53.

وبعد هجوم مكثف، إدراك زياد فرج، التعادل للمقاولون العرب، في الدقيقة الـ62 من عمر المباراة.

وكان المقاولون العرب، بدأ المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى : أحمد عربي.

خط الدفاع: أمير عابد - لؤي وائل - أحمد علاء - جوزيف أوشايا.

خط الوسط : أحمد الشيمي - محمد مجلي - عماد ميهوب - زياد فرج.

خط الهجوم : مامادو نياص - محمد عبدالناصر.

بينما كان تشكيل الجونة، التالي..

حراسة المرمى: صبحي سليمان.

خط الدفاع: أليو جاتا - أحمد حسام - أحمد عبد الرسول - أحمد محمود.

خط الوسط: عبد الله هاشم - إيمانويل لاكي - محمد الصباحي - أيمن سعد موكا.

خط الهجوم: أرنو راندريانانتيناينا - جابريل شيكودي.

وبهذه النتيجة يواصل الجونة تربعه على قمة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط بصفة مؤقتة، لحين انتهاء مواجهة المصري البورسعيدي والبنك الأهلي، المقرر له عصر بعد غد الأربعاء.

أما المقاولون العرب، حصد أول نقطة له، وضعته في المركز الثالث.

ترتيب المجموعة الرابعة بكأس رابطة الأندية المحترفة

1/ الجونة الأولى 4 نقاط، من مباراتين.

2/ المصري البورسعيدي 3 نقاط، من مباراة وحيدة.

3/ المقاولون العرب نقطة وحيدة، من مباراتين.

4/ البنك الأهلي بلا رصيد من النقاط، من مباراة وحيدة.

وكان الجونة استهل مشواره في مرحلة المجموعات بكأس رابطة الأندية، بالفوز على البنك الأهلي في ريمونتادا مثيرة بنتيجة 3/1، أما المقاولون العرب، تلقى الهزيمة بهدف نظيف أمام المصري البورسعيدي.

وتعد هذه النسخة هي الثالثة على التوالي تاريخيا من البطولة، بعد نسختي 2021/2022، 2022/2023.

وتوج فريق مودرن فيوتشر بالنسخة الأولى من البطولة، أما سيراميكا كليوباترا، تمكن من حصد لقب البطولة الثانية.