الأربعاء 10 يناير 2024
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رياضة

الجونة يُسقط البنك الأهلى بثلاثية بكأس رابطة الأندية

الجونة
الجونة

حقق فريق الجونة ريمونتادا مثيرة على حساب البنك الأهلي، بنتيجة 3/1، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم الأربعاء، على استاد خالد بشارة بمحافظة البحر الأحمر، في إطار مباريات الجولة الأولى بمجموعات كأس رابطة الأندية المحترفة، في نسختها الثالثة.

افتتح التسجيل أولا للبنك الأهلي، عن طريق كريم بامبو، في الدقيقة الـ25.

وبعد هجوم مكثف، نجح الجونة في تسجيل ثلاثة أهداف متتالية، حيث أدراك التعادل للفريق الساحلي أيمن سعيد موكا، في الدقيقة الـ48.

وأضاف أشرف مجدي هدفين للجونة، في الدقائق الـ61 و76 من عمر المباراة.

كما شهدت أحداث المباراة، إلغاء حكم الساحة أحمد جمال هدفا للجونة، بداعي وجود خطأ ضد لاعب البنك الأهلي.

وبهذه النتيجة تربع الجونة على قمة المجموعة الرابعة بالتساوي مع المصري البورسعيدي، برصيد 3 نقاط لكليهما، إلا أن فارق الأهداف يمنح الفريق الساحلي الصدارة، يليه فريقا المقاولون العرب والبنك الأهلي في المركزين الثالث والرابع بلا رصيد من النقاط.

وكان الجونة بدأ المباراة بتشكيل مكون من: 

حراسة المرمى: صبحي سليمان.

خط الدفاع: أليو جاتا وأحمد حسام، وأحمد عبدالرسول وأحمد محمود.

خط الوسط: عبدالله هاشم عبادي وإيمانويل لاكي، ومحمد الصباحي.

خط الهجوم: أيمن موكا وأرنود راندا، وجبريل شيكودي.

أما تشكيل البنك الأهلي، فكان التالي:

حراسة المرمى: أحمد صبحي.

خط الدفاع: محمود الجزار - أيمن أشرف - محمد بسيوني.

خط الوسط: محمود قاعود - أحمد النادري - عاصم صلاح - سيرجي أكا.

خط الهجوم: جريندو - كريم بامبو - أحمد مدبولي.

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