الأربعاء 10 يناير 2024
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رياضة

بالقوة الضاربة.. تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الجونة بكأس رابطة الأندية

طارق مصطفى
طارق مصطفى

أعلن طارق مصطفى، المدير الفني لنادي البنك الأهلي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الجونة، في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

موعد مباراة البنك الأهلي والجونة بكأس رابطة الأندية المحترفة 

ويحل البنك الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره الجونة، في تمام الثالثة عصر اليوم الأربعاء، على ملعب خالد بشارة بمحافظة البحر الأحمر، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات، بكأس رابطة الأندية المحترفة (موسم 2023/2024).

وتعد النسخة الحالية من كأس رابطة الأندية المحترفة، هي الثالثة على التوالي، بعد نسختى 2021/2022، و2022/2023.

وتوج فريق مودرن فيوتشر بالنسخة الأولى، على حساب غزل المحلة بنتيجة 5/1.

بينما تمكن سيراميكا كليوباترا، من حصد النسخة الثانية من البطولة الموسم الماضي، على حساب المصري البورسعيدي بنتيجة 4/1.

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الجونة بكأس رابطة الأندية المحترفة

حراسة المرمى: أحمد صبحي.

خط الدفاع: محمود الجزار - أيمن أشرف - محمد بسيوني.

خط الوسط: محمود قاعود - أحمد النادري - عاصم صلاح - سيرجي أكا.

خط الهجوم: جريندو - كريم بامبو - أحمد مدبولي.

ويجلس على مقاعد البدلاء..

حسن شاهين وأحمد سعيد، وأسامة فيصل ومحمد فتحي، وأمير مدحت وعماد فتحي، وإبراهيم حسن ومعاذ الحناوي، ومحمد هلال.

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الجونة بكأس رابطة الأندية المحترفة

موقف البنك الأهلي بمجموعات كأس رابطة الأندية المحترفة

ويقع البنك الأهلي في المجموعة الرابعة، حيث تضم كلا من المصري البورسعيدي والمقاولون العرب والجونة.

ويتربع الفريق البورسعيدي على قمة المجموعة الرابعة مؤقتا برصيد 3 نقاط، لحين انتهاء باقي مباريات المجموعة اليوم الأربعاء، عقب فوزه على المقاولون العرب، أمس الثلاثاء، بهدف نظيف، يلي المقاولون بلا رصيد والجونة والبنك الأهلي، اللذين لم يلعبان حتى الآن.

القنوات الناقلة لمباراة الجونة والبنك الأهلي بكأس رابطة الأندية المحترفة (2023/2024)

تنقل مباراة الجونة والبنك الأهلي، في إطار مباريات الجولة الأولى بمجموعات كأس رابطة الأندية، عبر أحدى قناتي أون تايم سبورت.

طاقم حكام مباراة الجونة والبنك الأهلي بكأس رابطة الأندية المحترفة

يقود مباراة الجونة والبنك الأهلي، في اليوم الأخير من الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس رابطة الأندية المحترفة، طاقم تحكيمي مكون من أحمد جمال للساحة، وخالد السيد وطارق مصطفى مساعدين أول وثان، ومعهم إبراهيم محمد حكمًا رابعًا ومحمود بسيوني حكم فيديو وعمرو عابدين مساعد حكم فيديو.

طاقم حكام مباراة الجونة والبنك الأهلي بكأس رابطة الأندية المحترفة
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