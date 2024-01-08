الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الداخلية يستضيف الإسماعيلى فى الجولة الأولى لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية

فريق الإسماعيلي
فريق الإسماعيلي

يحل الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال ضيفًا على فريق الداخلية بقيادة هيثم شعبان في الثالثة عصر اليوم باستاد السلام في الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

الداخلية والإسماعيلي يعانيان بشدة في دوري نايل، لذلك ستكون مهمتهما صعبة في المجموعة الثالثة بكأس الرابطة التي تضم سيراميكا كليوباترا حامل اللقب وإنبي. 

الداخلية يعاني من أزمة في الهجوم

الداخلية منذ تولى هيثم شعبان تدريبه لعب خمس مباريات في الدوري تعادل في أول ثلاث مباريات بدون أهداف مع بلدية المحلة والمقاولون وسموحة ثم خسر أمام إف سي زد والاتحاد السكندري ولم يسجل سوى هدفًا واحدًا من ركلة جزاء في المباريات الخمس، وبالتالي يعاني الفريق من أزمة حقيقية في خط الهجوم يحاول هيثم شعبان استغلال مباريات كأس الرابطة في إيجاد حلول لها.

الإسماعيلي وطموح مختلف 

في المقابل الإسماعيلي ليس أفضل حالًا وموقفه في الدوري سيئًا لكنه يملك الطموح للمنافسة بقوة في كأس الرابطة، خاصة أن صفوف الفريق مكتملة، وإن كان سيفقد بعض لاعبيه مع بداية معسكر المنتخب الأوليمبي .

إيهال جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي اختار 20 لاعبًا في قائمة المباراة، وهم : أحمد عادل عبد المنعم، وكمال السيد، ومحمد نصر، ومحمد هاشم، ومحمد دسوقي، وحمدى النقاز، وعصام صبحي، وأحمد محسن، ومحمد بيومي، ومحمد عبد السميع، ومحمد حسن، وعماد حمدي، وصالح جمعة، وعمرو السعيد، ومروان حمدي، ومحمود الشبراوي، وعبد الرحمن مجدي، وحازم مرسى، وياو أنور، وباسم مرسى.

وشهدت القائمة غياب محمد فوزي، ومحمد مخلوف، وعمر الساعي، وإياد العسقلاني، ومحمد عمار، وكريم عرفات، وأبو بكرحمزة الجمل، لأسباب محتلفة.

يدير المباراة مصطفي الشهدي ويساعده أحمد لطفي وصالح محمد ومعهم نادر قمر الدولة حكما رابعا والسيد شعبان حكم فيديو ومحمود الدسوقي مساعد حكم فيديو.

كأس رابطة الأندية المصرية الاسماعيلى فريق الداخلية هيثم شعبان ايهاب جلال

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