أعلن علاء عبدالعال، المدير الفني لنادي الجونة، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة البنك الأهلي، في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

موعد مباراة الجونة والبنك الأهلي بكأس رابطة الأندية المحترفة

يستضيف الجونة نظيره البنك الأهلي، في تمام الثالثة عصر اليوم الأربعاء، على ملعب خالد بشارة بمحافظة البحر الأحمر، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات، بكأس رابطة الأندية المحترفة (موسم 2023/2024).

وتعد النسخة الحالية من كأس رابطة الأندية المحترفة، هي الثالثة على التوالي، بعد نسختى 2021/2022، و2022/2023.

وتوج فريق مودرن فيوتشر بالنسخة الأولى، على حساب غزل المحلة بنتيجة 5/1.

بينما تمكن سيراميكا كليوباترا، من حصد لقب النسخة الثانية من البطولة الموسم الماضي، على حساب المصري البورسعيدي بنتيجة 4/1.

تشكيل الجونة لمواجهة البنك الأهلي بكأس رابطة الأندية المحترفة

حراسة المرمى: صبحي سليمان.

خط الدفاع: أليو جاتا وأحمد حسام، وأحمد عبد الرسول وأحمد محمود.

خط الوسط: عبدالله هاشم عبادي وإيمانويل لاكي، ومحمد الصباحي.

خط الهجوم: أيمن موكا وأرنود راندا، وجبريل شيكودي.

ويجلس على مقاعد البدلاء..

أحمد مسعود وأشرف مجدي، وكمال أبو الفتوح وعبد الفتاح شتا، ونور السيد ومحمد الدغري، ومحمد عماد وحسام إيفونا، ومحمد مازن.

تشكيل الجونة لمواجهة البنك الأهلي بكأس رابطة الأندية

موقف الجونة بمجموعات كأس رابطة الأندية المحترفة

ويقع الجونة في المجموعة الرابعة، حيث تضم كلا من المصري البورسعيدي والمقاولون العرب والبنك الأهلي.

ويتربع الفريق البورسعيدي على قمة المجموعة الرابعة مؤقتا برصيد 3 نقاط، لحين انتهاء باقي مباريات المجموعة اليوم الأربعاء، عقب فوزه على المقاولون العرب، أمس الثلاثاء، بهدف نظيف.

ويحتل ذئاب الجبل المركز الثاني من المجموعة الرابعة بلا رصيد من النقاط، يلي الجونة والبنك الأهلي، اللذين لم يلعبان حتى الآن.

القنوات الناقلة لمباراة الجونة والبنك الأهلي بكأس رابطة الأندية المحترفة (2023/2024)

تنقل مباراة الجونة والبنك الأهلي، في إطار مباريات الجولة الأولى بمجموعات كأس رابطة الأندية المحترفة، عبر أحدى قناتي أون تايم سبورت.

طاقم حكام مباراة الجونة والبنك الأهلي بكأس رابطة الأندية المحترفة

يقود مباراة الجونة والبنك الأهلي، في اليوم الأخير من الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس رابطة الأندية المحترفة، طاقم تحكيمي مكون من أحمد جمال للساحة، وخالد السيد وطارق مصطفى مساعدين أول وثان، ومعهم إبراهيم محمد حكمًا رابعًا، ومحمود بسيوني حكم فيديو وعمرو عابدين مساعد حكم فيديو.