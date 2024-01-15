الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل الجونة لمواجهة المقاولون العرب في كأس الرابطة

الجونة
الجونة

أعلن علاء عبد العال، المدير الفني للجونة، تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب، في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

موعد مباراة الجونة والمقاولون العرب

ويحل الجونة ضيفا ثقيلا على نظيره المقاولون العرب، اليوم الإثنين، على ستاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات بكأس رابطة الأندية المحترفة (موسم 2023/2024).

وتعد النسخة الحالية، هي الثالثة على التوالي تاريخيا من البطولة، بعد نسختي 2021/ 2022، و2022 - 2023.

توج فريق مودرن فيوتشر بالنسخة الأولى، على حساب غزل المحلة، بينما حصد سيراميكا كليوباترا لقب النسخة الثانية من أنياب المصري البورسعيدي.

تشكيل الجونة لمواجهة المقاولون العرب بكأس رابطة الأندية 

حراسة المرمى: صبحي سليمان.

خط الدفاع: أليو جاتا وكمال أبوالفتوح، وأحمد عبدالرسول وعبدالله هاشم.

خط الوسط: أحمد شوشا وإيمانويل لاكي، وأشرف مجدي وأيمن موكا.

خط الهجوم: وأرنود راندا، وجبريل شيكودي.

 

القنوات الناقلة لمباراة الجونة والمقاولون العرب

تنقل مباراة الجونة والمقاولون العرب، في ثاني جولات دور المجموعات بكأس رابطة الأندية المحترفة، المقامة على ستاد الجبل الأخضر، عبر أحدى قناتي أون تايم سبورت.

موقف الجونة بمجموعات كأس الرابطة 

ويتقاسم الجونة والمصري البورسعيدي قمة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط لكلاهما، إلا أن فارق الأهداف يمنح الفريق الساحلي الصدارة.

بينما يأتي فريقي البنك الأهلي والمقاولون العرب، في المركزين الثالث والرابع بلا أي رصيد من النقاط.

 

وكان الجونة حقق ريمونتادا مثيرة على حساب البنك الأهلي، في الجولة الأولى بنتيجة 3/1، بينما تلقى المقاولون العرب الهزيمة من المصري بهدف نظيف.

 

طاقم حكام مباراة الجونة والمقاولون العرب بمجموعات كأس الرابطة 

يقود مباراة الجونة والمقاولون العرب، في ثاني جولات مجموعات كأس رابطة الأندية المحترفة، طاقم مكون من حمادة القلاوي حكما للساحة، ويساعده رجب محمد ومصطفى حسين مساعدين، ومعهم محمد العتباني حكما رابعا، ومحمد الصباحي حكم فيديو ومحمد يوسف مساعد حكم فيديو.

الجونة كأس رابطة الأندية المحترفة المقاولون العرب تشكيل الجونة التشكيل الرسمي لمباراة الجونة والمقاولون العرب

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