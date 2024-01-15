المقاولون يواجه الجونة في مباراة تصحيح الأوضاع بكأس الرابطة.. اليوم

يستضيف المقاولون فريق الجونة في الثالثة عصر اليوم بملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

المباراة مهمة للفريقين في ظل سعي الجونة لحسم تأهله إلى الدور ربع النهائي ورغبة المقاولون في التمسك بالأمل.

المقاولون وتصحيح الأوضاع

المقاولون بقيادة طلعت محرم خسر مباراته الأولى أمام المصري البورسعيدي ولا بديل أمامه سوى الفوز للتمسك بالأمل في الصعود للدور ربع النهائي لذلك حرص “محرم”، الذي يقود فريقه من المدرجات لطرده في مباراة المصري على تصحيح الأخطاء التي أدت للهزيمة أمام المصري وسيقوم بإجراء بعض التغييرات في التشكيل الأساسي لزيادة الفعالية الهجومية.

الجونة لحسم التأهل

في المقابل فاز الجونة بقيادة علاء عبد العال في مباراته الأولى على البنك الأهلي 3-1 بعد أن كان متأخرا بهدف ويسعى للفوز لحسم تأهله للدور ربع النهائي لذلك حرص “عبد العال” على عقد جلسة مع لاعبيه طالبهم خلالها بغلق ملف مباراة البنك الأهلي والتركيز اليوم وأكد لهم أنها ستكون صعبة لرغبة المقاولون في تعويض هزيمته أمام المصري.

وركز عبد العال، خلال التدريبات على إيقاف مفاتيح لعب ومصادر الخطورة في المقاولون والاعتماد على الهجمات المرتدة عن طريق أشرف مجدي الذي سجل هدفين في مباراة البنك الأهلي وأرنود وجابريل شيكودي.

يدير المباراة حمادة القلاوي ويساعده رجب محمد ومصطفى حسين ومعهم محمد العتباني حكما رابعا ومحمد الصباحي حكم فيديو ومحمد يوسف مساعد حكم فيديو.