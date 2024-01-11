في غياب الأهلي والزمالك.. مواعيد مباريات الجولة الثانية بمجموعات كأس رابطة الأندية

عقب انتهاء منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات، بكأس رابطة الأندية المحترفة في نسختها الثالثة (موسم 2023/2024)، أصبح البحث عن مواعيد مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات من المسابقة ذاتها، هو المسيطر الآن على كافة محركات جوجل مؤخرا.

ويأتي ذلك، بعد نتائج الجولة الأولى بمرحلة المجموعات من البطولة ذاتها، التي جاءت طبيعية جدا باستثناء بعض النتائج.

غياب الأهلي والزمالك عن كأس رابطة الأندية المحترفة بنسختها الثالثة

وتشهد النسخة الحالية من كأس رابطة الأندية المحترفة بنسختها الثالثة، غياب قطبي الكرة المصرية "الأهلي والزمالك" عن المشاركة.

وتنطلق مباريات الجولة الثانية من البطولة، الاثنين المقبل الموافق 15 يناير الجاري وتستمر حتى الأربعاء يوم 17 من الشهر ذاته، حيث تقام على مدار ثلاثة أيام متواصلة.

مواعيد مباريات الجولة الثانية بمجموعات كأس الرابطة

الاثنين 15 يناير 2024

المقاولون العرب & الجونة.. الثالثة عصرا (ستاد الجبل الاخضر).

منافسات المجموعة الرابعة.

الاتحاد السكندري & بلدية المحلة.. الخامسة مساء (ستاد الإسكندرية).

منافسات المجموعة الأولى.

الثلاثاء 16 يناير 2024

فاركو & زد.. الثالثة عصرا (ستاد المكس بالإسكندرية).

منافسات المجموعة الثانية.

سموحة & مودرن فيوتشر.. الخامسة مساء (ستاد الإسكندرية).

منافسات المجموعة الأولى.

طلائع الجيش & بيراميدز.. الخامسة مساء (ستاد جهاز الرياضة العسكري).

منافسات المجموعة الثانية.

الأربعاء 17 يناير 2024

البنك الأهلي & المصري البورسعيدي.. الثالثة عصرا (ستاد برج العرب بالإسكندرية).

منافسات المجموعة الرابعة.

الإسماعيلي & سيراميكا كليوباترا..الخامسة مساء (ستاد الإسماعيلية).

منافسات المجموعة الثالثة.

إنبي & الداخلية.. الخامسة مساء (ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس).

منافسات المجموعة الثالثة.

نتائج الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس رابطة الأندية المحترفة في نسختها الثالثة

بلدية المحلة 1 سموحة 0

الداخلية 1 الإسماعيلي 0

مودرن فيوتشر 0 الاتحاد السكندري 1

زد 0 طلائع الجيش 1

المصري البورسعيدي 1 المقاولون العرب 0

الجونة 3 البنك الأهلي 1

سيراميكا كليوباترا 2 إنبي 0

بيراميدز 2 فاركو 2

ترتيب مجموعات كأس رابطة الأندية المحترفة بعد نتائج الجولة الأولى

المجموعة الأولى

1/ الاتحاد السكندري 3 نقاط.

2/ بلدية المحلة 3 نقاط.

3/ مودرن فيوتشر0 نقطة

4/ سموحة 0 نقطة

المجموعة الثانية.

1/ طلائع الجيش 3 نقاط.

2/ فاركو 1 نقطة.

3/ بيراميدز 1 نقطة.

4/ زد 0 نقطة

المجموعة الثالثة

1/ سيراميكا كليوباترا 3 نقاط.

2/ الداخلية 3 نقاط.

3/ الإسماعيلي 0 نقطة

4/ إنبي 0 نقطة

المجموعة الرابعة

1/ الجونة 3 نقاط.

2/ المصري البورسعيدي 3 نقاط.

3 / المقاولون العرب 0 نقطة

4/ البنك الأهلي 0 نقطة

وشهدت النسختين الأولى والثانية من كأس رابطة الأندية المحترفة، حصد فريقي مودرن فيوتشر وسيراميكا كليوباترا اللقب، وذلك على حساب كلا من غزل المحلة والمصري البورسعيدي.