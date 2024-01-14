مودرن فيوتشر يستعين بصفقاته الجديدة أمام سموحة في كأس الرابطة

انتظم الثلاثي المنضم حديثًا لفريق مودرن فيوتشر، محمد زعلوك وعبد الرحمن رشدان وأحمد خالد كباكا، في تدريبات الفريق الجماعية مساء اليوم الأحد تحت قيادة المدير الفني البرتغالي ريكاردو فورموسينيو استعدادًا لمواجهة سموحة بكأس الرابطة المصرية.

ويستعد فريق مودرن فيوتشر لمواجهة فريق سموحة بعد غد الثلاثاء على ملعب استاد الإسكندرية في تمام الخامسة مساءً ضمن ثاني جولات دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة المصرية.

وظهر الثلاثي بمستوى جيد للغاية خلال ظهورهم الأول مع الفريق بالتدريبات الجماعية.

وانضم الثلاثي رشدان وزعلوك وكباكا من النادي الأهلي لفريق مودرن فيوتشر على سبيل الإعارة لمدة موسمين ونصف مقابل انضمام عمر كمال للنادي الأهلي.