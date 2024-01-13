رسميا.. مودرن فيوتشر يعلن ضم ثلاثي الأهلي في الميركاتو الشتوي

أعلن نادي مودرن فيوتشر، تعاقده مع ثلاثي النادي الأهلي ومنتخب مصر للشباب، عبد الرحمن رشدان وأحمد خالد كباكا ومحمد أحمد زعلوك على سبيل الإعارة لمدة موسمين ونصف.

وجاءت تلك الصفقة مقابل انتقال عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأتم الاتفاق بين الناديين، بعد مفاوضات شهدت علاقات طيبة بين إدارة الناديين بقيادة الدكتور وليد دعبس رئيس النادي والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وحرص كل نادي على تدعيم صفوفه بأفضل العناصر، ورحبت إدارة النادي بانتقال عمر كمال عبد الواحد إلي القلعة الحمراء مع اقتراب نهاية عقده في ختام الموسم الحالي.

ورغبة الإدارة بتدعيم الفريق بثلاثة لاعبين من أفضل مواهب الكرة المصرية في صفوف منتخبات الشباب والناشئين بل ومشاركتهم مع الفريق الأول للنادي الأهلي أكثر من مرة وهم قلب الدفاع عبد الرحمن رشدان كابتن منتخب الشباب والذي يجيد أيضًا في مركز الظهير الأيسر، وأحمد كباكا لاعب خط الوسط وأحد المواهب الكبيرة، ومحمد زعلوك الذي يشارك مع الفريق الأول للنادي الأهلي منذ بداية الموسم.

وقال الكابتن هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لنادي فيوتشر، إنه لايزال هناك العديد من التعاقدات في فترة الانتقالات الشتوية لتدعيم الفريق في العديد من المسابقات المحلية والقارية.

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