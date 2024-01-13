السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميا.. مودرن فيوتشر يعلن ضم ثلاثي الأهلي في الميركاتو الشتوي

زعلوك وكباكا ورشدان
زعلوك وكباكا ورشدان

أعلن نادي مودرن فيوتشر، تعاقده مع ثلاثي النادي  الأهلي ومنتخب مصر للشباب، عبد الرحمن رشدان وأحمد خالد كباكا ومحمد أحمد زعلوك على سبيل الإعارة لمدة موسمين ونصف.

وجاءت تلك الصفقة مقابل انتقال عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأتم الاتفاق بين الناديين، بعد مفاوضات شهدت علاقات طيبة بين إدارة الناديين بقيادة الدكتور وليد دعبس رئيس النادي والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وحرص كل نادي على تدعيم صفوفه بأفضل العناصر، ورحبت إدارة النادي بانتقال عمر كمال عبد الواحد إلي القلعة الحمراء مع اقتراب نهاية عقده في ختام الموسم الحالي.

ورغبة الإدارة بتدعيم الفريق بثلاثة لاعبين من أفضل مواهب الكرة المصرية في صفوف منتخبات الشباب والناشئين بل ومشاركتهم مع الفريق الأول للنادي الأهلي أكثر من مرة وهم قلب الدفاع عبد الرحمن رشدان كابتن منتخب الشباب والذي يجيد أيضًا في مركز الظهير الأيسر، وأحمد كباكا لاعب خط الوسط وأحد المواهب الكبيرة، ومحمد زعلوك الذي يشارك مع الفريق الأول للنادي الأهلي منذ بداية الموسم.

وقال الكابتن هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لنادي فيوتشر، إنه لايزال هناك العديد من التعاقدات في فترة الانتقالات الشتوية لتدعيم الفريق في العديد من المسابقات المحلية والقارية.

اقرأ أيضا.. موقف مشاركة رضا سليم مع الأهلى أمام شباب بلوزداد الجزائرى

مودرن فيوتشر الاهلى الميركاتو الشتوي 2024 زعلوك أحمد خالد كباكا

مواد متعلقة

موقف مشاركة رضا سليم مع الأهلى أمام شباب بلوزداد الجزائرى

اليوم.. أولى جلسات محاكمة رضا عبدالعال بسب ثلاثي الأهلي

الأكثر قراءة

عاجل.. مساعدة مصر لحماس من خلال الأنفاق وتهريب قيادات المقاومة.. ما الحقيقة؟

هل وافقت مصر على التهجير القسرى لسكان غزة مقابل امتيازات مالية؟

محتلون كاذبون.. هل أطلعت مصر إسرائيل على توقيت عملية طوفان الأقصى؟

كام طوبة اليوم 2024 في محافظات مصر.. إليك ورقة نتيجة اليوم

دعاء أول ليلة.. عبارات تهنئة بمناسبة شهر رجب 1445 / 2024

كيف تستفيد من مدخراتك بالدولار فى مصر؟.. "الدستور" يوضح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أكاذيب الكذابين بالفطرة

د.أحمد الخميسى

من أحلام السعادة إلى وقائع الإبادة

وائل لطفي

الجماعة الكافرة!

د هند جاد

دكر فاخر.. على الآخر

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية ويغلق طرقًا رئيسية بين بلدات ومدينة الخليل

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين ويستولى على عشرات المركبات فى الخليل

الاحتلال يواصل قصف مناطق متفرقة فى قطاع غزة مخلّفًا عشرات الشهداء والجرحى