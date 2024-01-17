إنبي يهزم الداخلية في كأس الرابطة المصرية

حقق فريق إنبي الفوز على الداخلية بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة.

ويتواجد الفريقان في المجموعة الثالثة التي تضم الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا.

تقدم علي فوزي لصالح إنبي من ركلة جزاء في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول قبل أن يضيف أحمد صبيحة الهدف الثاني لصالح إنبي في الدقيقة 58 من عمر المباراة.

وقلص فانوم ألفريد النتيجة لصالح الداخلية في الدقيقة 62 من عمر المباراة.

بتلك النتيجة يحصد إنبي أول ثلاث نقاط بعد خسارة في الجولة الأولى أمام سيراميكا محتلًا المركز الثالث في ترتيب المجموعة.

ويتجمد رصيد الداخلية عن 3 نقاط أيضًا كان قد حصدها من فوز على الإسماعيلي بنفس نتيجة اليوم.

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