سيراميكا يتجاوز إنبي.. وبيراميدز يتعادل مع فاركو في كأس الرابطة

استهل فريق سيراميكا كليوباترا حملة الدفاع عن لقب كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، بالفوز على إنبي بنتيجة 2/صفر مساء الأربعاء.

وسجل هدفا سيراميكا الثنائي النيجيري صديق أوجولا وجون إيبوكا في الدقيقتين الأولى و93.

وحقق حامل اللقب أول ثلاث نقاط ليتصدر المجموعة الثالثة متفوقا بفارق الأهداف على الداخلية، الذي فاز على الإسماعيلي بهدف أول أمس الإثنين.



وتقام مباراتا الجولة الثانية للمجموعة يوم الأربعاء المقبل حيث سيلعب الإسماعيلي ضد سيراميكا كليوباترا،بينما يلتقي إنبي مع الداخلية.

وفي المجموعة الثانية، تعادل بيراميدز بصعوبة مع ضيفه فاركو بنتيجة 2/2 ليكتفي كل فريق بنقطة ويتصدر فريق طلائع الجيش المجموعة بفضل فوزه بهدف على (زد إف سي).

وتقدم فاركو بهدفين سجلهما عمرو جمال من ركلة جزاء وسيف الدين تيري في الدقيقتين 33 و50،بينما أدرك بيراميدز التعادل بهدفين لأحمد توفيق وفخري لاكاي في الدقيقتين 64 و86.

وأكمل بيراميدز اللقاء بعشرة لاعبين، بعد طرد لاعبه المخضرم أحمد فتحي في الدقيقة 88.

وسوف تشهد الجولة الثانية من المجموعة يوم الثلاثاء المقبل، لقاء فاركو مع زد إف سي، وطلائع الجيش مع بيراميدز.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء فاز الجونة على البنك الأهلي بنتيجة 1/3 ضمن منافسات المجموعة الرابعة لكأس الرابطة المصرية.

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