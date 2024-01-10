أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لنادي بيراميدز، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة فاركو، في إطار لقاءات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

موعد مباراة بيراميدز وفاركو بكأس رابطة الأندية المحترفة (موسم 2023/2024)

ويحل فاركو ضيفا على نظيره بيراميدز، في الخامسة مساء اليوم الأربعاء، على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات، بكأس رابطة الأندية المحترفة (موسم 2023/2024).

وتعد النسخة الحالية من كأس رابطة الأندية المحترفة، هي الثالثة على التوالي من المسابقة، بعد نسختي 2021/2022، و2022/2023.

تشكيل بيراميدز لمواجهة فاركو بكأس رابطة الأندية المحترفة

حراسة المرمى: أحمد ميهوب.

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمود دونجا - أحمد توفيق - كريم حافظ.

خط الوسط: سيف جعفر - وليد الكرتي - أوجو صامويل - يوسف أسامة - محمد رضا بوبو.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: يوسف نادر - عبد الرحمن صميدة - عربي بهاء مانجا - صامويل أموسا - كريم الطيب - إسلام عيسى - محمود أوكا.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وفاركو بكأس رابطة الأندية المحترفة

تنقل مباراة بيراميدز وفاركو، في الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس رابطة الأندية المحترفة، عبر أحدى قناتي تايم سبورت المختلفة.

طاقم حكام مباراة بيراميدز وفاركو بكأس رابطة الأندية المحترفة

يدير مباراة بيراميدز وفاركو، في إطار مباريات الجولة الأولى بمجموعات كأس رابطة الأندية المحترفة، طاقم تحكيمي مكون من وليد عبد الرازق حكما للساحة، ويعاونه أحمد نوفل حكم مساعد أول، وأحمد زيدان حكم مساعد ثان، ومعهم محمود وفا حكما رابعا ومحمد الصباحي حكم فيديو ومصطفى مدحت مساعد حكم فيديو.

وتجدر الإشارة إلى أن بيراميدز يقع في المجموعة الثانية التي تضم كلا من طلائع الجيش وزد وفاركو.

ويتربع طلائع الجيش على قمة المجموعة مؤقتا برصيد 3 نقاط، عقب الفوز على زد بهدف نظيف.