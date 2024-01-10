أعلن أيمن الرمادي، المدير الفني لـ"سيراميكا كليوباترا"، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة فريق إنبي، بكأس رابطة الأندية المحترفة، في نسختها الثالثة موسم (2023/2024).

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا وإنبي بكأس رابطة الأندية المحترفة

ويواجه سيراميكا كليوباترا نظيره إنبي، بعد قليل على ستاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بكأس رابطة الأندية المحترفة، في نسختها الثالثة (موسم 2023/2024).

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة إنبي بكأس رابطة الأندية

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - إسلام المزين- رجب نبيل - عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: محمد توني - أحمد القندوسي - محمد عادل -محمد إبراهيم - صديق ايجولا.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - چاستيس ارثر - علاء مارسليو- احمد بلحاج - احمدالقرموطي - محمود زلاكة - مروان عثمان - چون ايبوكا.

القنوات الناقلة لمباراة سيراميكا كليوباترا وإنبي بكأس رابطة الأندية

تنقل مباراة سيراميكا كليوباترا وإنبي، في الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس رابطة الأندية المحترفة، عبر أحدى قناتي تايم سبورت المختلفة.

طاقم حكام سيراميكا كليوباترا بكأس رابطة الأندية المحترفة

يدير مباراة سيراميكا كليوباترا وإنبي، في إطار مباريات الجولة الأولى بمجموعات كأس رابطة الأندية، طاقم تحكيمي مكون من وائل فرحان حكما للساحة، ويعاونه أسامة عبد اللطيف حكم مساعد أول، ومحمد مجدي سليمان حكم مساعد ثان، ومعهم محمد إبراهيم الدسوقي حكمًا رابعًا، وعبد العزيز السيد حكم فيديو، ويوسف البساطي مساعد حكم فيديو.

ويقع سيراميكا كليوباترا، في المجموعة الثالثة التي تضم كلا من الداخلية المتربع على القمة برصيد 3 نقاط، والإسماعيلي ثانيا بلا رصيد، وإنبي بلا رصيد من النقاط أيضا، لحين انتهاء المباراة.

وتجدر الإشارة إلى أن سيراميكا كليوباترا، قد توج بالنسخة الأخيرة من كأس رابطة الأندية المحترفة، وذلك على حساب المصري البورسعيدي بنتيجة 4/1.